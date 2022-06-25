29 червня 2022

Якось до мудреця прийшов чоловік зі своїм сином-підлітком. «Про вас говорять , — сказав гість, — що ви можете допомогти знайти відповіді на всі життєві питання. Допоможіть, будь ласка, моєму синові зрозуміти цінність часу».

Після нетривалої паузи він, зітхнувши, тихо сказав: «Та й мені цю цінність не завадило б зрозуміти».

Мудрець на мить задумався, а потім спокійно звернувся до підлітка: «Час — поняття абстрактне. Його цінність важко зрозуміти. Але це не означає, що цього не можна зробити. Найкраще пояснити цінність часу могли б студент, жінка-мати, редактор газети, закоханий юнак, пасажир потягу, водій машини та бігун на коротку дистанцію».

Помітивши здивовані погляди чоловіка та його сина, мудрець пояснив: «Щоб зрозуміти цінність року, поговоріть зі студентом, який не здав сесію. Щоб зрозуміти цінність одного місяця, поговоріть з матір'ю, яка народила недоношену дитину. Щоб зрозуміти цінність одного тижня, поговоріть з редактором щотижневої газети. Щоб зрозуміти цінність однієї години, поговоріть із закоханими, які очікують зустрічі. Щоб зрозуміти цінність однієї хвилини, поговоріть з тим, хто запізнився на потяг всього лише на одну хвилину. Щоб зрозуміти цінність однієї секунди, поговоріть з тим, хто, на мить пригальмувавши, зумів не потрапити в автомобільну аварію, а щоб зрозуміти цінність однієї частки секунди, поговоріть зі спортсменом, який завоював срібну медаль у бігу на 100 метрів на Олімпійських іграх…»

Вже прощаючись із гостями, мудрець зі словами «повісьте це вдома на видному місці» простяг чоловікові аркуш паперу з надрукованим текстом: «Кожна секунда вашого життя на вагу золота. Вчора вже стало історією. Завтра навіть передбачити важко. Сьогодні ж є справжнім даром. СПРАВЖНІМ…»

Нижче від руки було дописано: «Знаходьте час для роботи — це умова успіху. Знаходьте час для роздумів — це джерело сили. Знаходьте час для гри — це секрет молодості. Знаходьте час для читання — це основа знань. Знаходьте час для дружби — це умова щастя. Знаходьте час для мрії — це шлях до зірок. Знаходьте час для кохання — це справжня радість життя. І, нарешті, знаходите час для веселощів — це музика душі».

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш