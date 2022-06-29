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Україна

Противник розмістив «Гради» поблизу кордону для обстрілів Сумської області, — Генштаб

9:13 29 червня 2022
Знищена техніка вс рф

На Сиверському напрямку противник продовжує утримувати у прикордонних районах на території Брянської та Курської областей до трьох батальйонних тактичних груп, з метою нанесення ударів по Сумщині вопрог розгорнув у безпосередній близькості до державного кордону України реактивних систем залпового вогню «Град».

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ та розповіли про ситуацію на фронті станом на ранок 29 червня:

  • На Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на веденні штурмових дій з метою виходу на рубіж Богородичне — Краснопілля і створення умов для подальшого наступу на Барвінкове та Слов’янськ.
  • На Донецькому напрямку противник зосередився на оточенні Лисичанська. На Лисичанському напрямку росіяни продовжують наступ у напрямку Вовчоярівка — Верхньокамʼянка. На Бахмутському — ведуть наступ у напрямках Мідна Руда — Клинове. Мають частковий успіх, закріплюються у північній частині Клинового та поблизу траси Е-40 (у районі Вуглегірської ТЕС).
  • На Волинському та Поліському напрямках триває перевірка бойової готовності збройних сил республіки білорусь. За наявною інформацією, на період з 28 червня по 16 липня поточного року у Гомельській області сплановано проведення військових зборів з військовозобов’язаними. За планами зборів будуть відпрацьовані питання формування окремих стрілецьких батальйонів територіальних військ, проведення бойового злагодження, а також організація охорони та оборони об’єктів.

Станом на 126-ту добу російського широкомасштабного вторгнення втрати ворога склали:

Раніше воєнний експерт Олег Жданов, оцінюючи ймовірність військового втручання білорусі у війну в Україні, говорив, що вірогідність — 50 на 50, хоча кремль робитиме все, щоб змусити лукашенка воювати. Росіянам, зокрема, потрібно, щоб армія білорусі відтягнула частину сил ЗСУ з інших напрямків, де зс рф досі не можуть досягти значних успіхів.

Ілюстративне фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах

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