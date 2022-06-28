Ворог намагається наступати на Харків та Слов'янськ, а також захопити дорогу Бахмут — Лісичанськ, але ЗСУ відбивають усі атаки, — Генштаб

Сьогодні 125 день російсько-української війни. Українці героїчно протистоять російському військовому вторгненню та готуються до можливого наступу армії лукашенка.

За інформацією Генштабу, у прикордонних районах Брестської області Білорусі йде нарощування системи інженерного обладнання оборонних позицій. У період з 28 червня по 16 липня у Жлобинському районі Гомельської області заплановано проведення військових зборів з військовозобов'язаними.

Генштаб не виключає провокацій збройних сил білорусі у прикордонних з Україною районах.

Крім того, росіяни утримують до трьох батальйонних тактичних груп у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Рашисти обстрілюють населені пункти Сумської та Чернігівської областей.

На Харківському напрямку ворог обстріляв з артилерії північну частину Харкова, а також села області. На Слов'янському напрямку наші війська зупинили ворожий штурм у напрямках сіл Долина та Мазанівка. Загарбники відійшли.

Рашисти обстрілювали з мінометів та ствольної артилерії райони Лисичанська та Вовчоярівки, намагалися наступати у напрямку населеного пункту Спірне, але успіху не мали та відійшли. Окупанти не припиняють спроб взяти під контроль автодорогу Бахмут — Лисичанськ.

На Бахмутському напрямку окупанти робили обстріли зі ствольної та реактивної артилерії недалеко від Берестового, Білогорівки, Бахмута, Клинового, Вершини, Новолуганського, Травневого та Зайцевого. Завдали ракетно-авіаційного удару по району Шумів.

Також обстріляли Кам'янку, Авдіївку, Водяне, Мар'їнку, Новомихайлівку, Вугледар, Шевченко, Зелене Поле, Полтавку, Гірке, Староукраїнське.

На Південнобузькому напрямку тривають обстріли із застосуванням ствольної та реактивної артилерії населених пунктів Криворізького району.

Нагадаємо, сьогодні рашисти завдали масованого ракетного удару по Дніпру. По місту випустили 6 ракет, одна з яких потрапила в СТО. За словами голови облдержадміністрації Валентина Резніченка, постраждали також залізнична інфраструктура та промислове підприємство. Є постраждалі. Під завалами ще перебувають люди.

Фото Генштабу ЗСУ

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