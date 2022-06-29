У середу, 29 червня, у Лозанні на стадіоні Stade de la Tuilière київське «Динамо» після результативної нічиєї проти «Івердона» (1:1) зіграє другий благодійний матч у рамках тренувального збору, який «біло-сині» проводять у Швейцарії.

Суперником підопічних Мірчі Луческу стане швейцарська «Лозанна», яка за підсумками сезону, що завершився, посіла останнє місце в елітному дивізіоні чемпіонату країни та понизилася у класі.

Минулого року команди вже зустрічалися між собою, також на тренувальних зборах, і тоді було зафіксовано нічию — 1:1 (гол у динамівців забив із пенальті Жерсон Родрігес, який днями пішов в оренду до «Аль-Вехди» із Саудівської Аравії).

У прямій трансляції матч «Лозанна» — «Динамо», починаючи з 21:00, дивіться на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

Додамо, що у «Динамо» заплановано низку контрольних матчів у рамках підготовки до кваліфікації Ліги чемпіонів та старту чемпіонату України. 2 липня підопічні Мірчі Луческу зіграють зі «Сьоном» (Швейцарія), 5 липня — з «Янг Бойз» (Швейцарія), 9 липня зустрінуться з «Люцерном» (Швейцарія), а 12 липня проведуть два матчі з французьким «Ліоном».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що лідер «Динамо» Віктор Циганков одружився у відпустці.

Фото ФК «Динамо»

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