«Українська нація обов'язково переможе»: Вакарчук на концерті в Польщі показав середній палець путлеру

Група «Океан Ельзи», яка своїми виступами підтримує Україну та збирає кошти, розпочала благодійний тур Help for Ukraine tour. Перший масштабний концерт відбувся у Грузії. Потім музиканти виступили у Варшаві, де зібралися вимушені переселенці з України та місцеві мешканці. На площі зібралося близько чотирьох тисяч людей.

«Ми знаємо, що ми йдемо в майбутнє гордо та впевнено, бо така нація, як українці, за допомогою таких друзів як Польща обов'язково переможе. Це станеться навіть швидше, ніж ми думаємо. Головне — працювати для цього щодня», — сказав Вакарчук зі сцени.

Музикант зазначив, що в цьому турі вони не лише збирають кошти для дітей, які постраждали від війни, біженців та українських захисників, а й проводять інформаційну кампанію, щоб світ не забував про жорстоку війну, яку розгорнула росія на нашій землі.

Раніше Святослав Вакарчук показав перше фото із сином Іваном. Також у ЗМІ з'явилася інформація, що музикант вдруге стане батьком.

Фото instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

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