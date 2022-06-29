34.72 / 35.49 36.26 / 37.40
Київ: +30
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Українська нація обов'язково переможе»: Вакарчук на концерті в Польщі показав середній палець путлеру

12:08 29 червня 2022
Святослав Вакарчук

Група «Океан Ельзи», яка своїми виступами підтримує Україну та збирає кошти, розпочала благодійний тур Help for Ukraine tour. Перший масштабний концерт відбувся у Грузії. Потім музиканти виступили у Варшаві, де зібралися вимушені переселенці з України та місцеві мешканці. На площі зібралося близько чотирьох тисяч людей.

«Ми знаємо, що ми йдемо в майбутнє гордо та впевнено, бо така нація, як українці, за допомогою таких друзів як Польща обов'язково переможе. Це станеться навіть швидше, ніж ми думаємо. Головне — працювати для цього щодня», — сказав Вакарчук зі сцени.

Музикант зазначив, що в цьому турі вони не лише збирають кошти для дітей, які постраждали від війни, біженців та українських захисників, а й проводять інформаційну кампанію, щоб світ не забував про жорстоку війну, яку розгорнула росія на нашій землі.

Раніше Святослав Вакарчук показав перше фото із сином Іваном. Також у ЗМІ з'явилася інформація, що музикант вдруге стане батьком.

Фото instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

86

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Молодий місяць

Чекати залишилося недовго: близький молодик призведе до зміни влади в росії

Підлила це під огірки, і почалося неймовірне: попер такий урожай, що всі сусіди пережили шок (відео)

Підлила це під огірки, і почалося неймовірне: попер такий урожай, що всі сусіди пережили шок (відео)

ПриватБанк

Деякі українці можуть отримати по 2200 грн від Червоного Хреста: як це зробити

Пенсії

Кожному — на 300 грн більше: стало відомо, коли почне отримувати доплати одна із груп пенсіонерів

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.