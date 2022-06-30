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Бореться проти шкідників та хвороб рослин і збагачує ґрунт: лушпиння цибулі — справжня знахідка для городу

20:11 30 червня 2022
лушпиння цибулі

Господарка з Вінниччини Раїса Поймало, яка раніше поділилася секретом вирощування та розмноження лілій, не викидає лушпиння цибулі у сміття. Навпаки, старанно збирає та сушить. Бо це справжня знахідка для городніх потреб.

«Водний екстракт лушпиння цибулі суттєво покращує структуру ґрунту, збагачуючи його мікроелементами. А фітонциди, що містяться в цибулинні, не лише допомагають боротися проти шкідників і хвороб рослин, а й запобігають їх появі. Використовувати настої та відвари з лушпиння можна для вирощування майже всіх городніх культур: картоплі, томатів, огірків, кабачків, перцю. Рослини, які отримали таке підживлення, плодоносять набагато довше.

Для його приготування взяти літр цибулиння і залити його 8 літрами окропу. Закрити настій кришкою і залишити на добу. Потім його процідити і розвести водою у пропорції 1:5. Такий настій здатен поповнити дефіцит поживних речовин, про який свідчить поява перших жовтих листків на рослині".

Повторювати через кожних два тижні. Лушпиння, яке залишилося після проціджування відвару, жінка радить використовувати як мульчу.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як боротися з фітофторозом на помідорах.

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