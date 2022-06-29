Допоможуть часник та молоко: рятуємо помідори від фітофторозу

Дачники, які вирощують на городах помідори, часто стикаються з таким грибковим захворюванням рослин, як фітофтороз. Спори зимують у ґрунті, а з настанням теплої пори року починає швидко поширюватися. Ідеальні умови для появи фітофторозу — підвищена вологість та вогкість.

Хвороба поширюється стрімко — якщо вчасно не вжити заходів, урожай може бути знищений. Ризику захворювання піддаються як томати, баклажани і картопля, так й інші рослини. Спори грибка можуть виявитися не тільки на рослинах, а й на будовах, на інвентарі.

Про захворювання на фітофтороз зазвичай свідчать коричневі плями, що з'являються на листі та стеблах, білястий наліт на звороті листа, а також поява плям на плодах, їхнє гниття та погіршення смаку.

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Є кілька народних засобів боротьби із захворюванням, про два з яких розповідають автори «Дачних порад».

Часниковий настій. Залити 1−1,5 склянки часникових зубчиків і пагонів 10 літрами води, залишити на 24 години. Додати 1,5−2 г марганцевокислого калію і обприскати томати. Перший раз — до утворення зав'язей, потім через 10 днів. Профілактична обробка кожні 2 тижні.

Молоко та йод. Розвести у 10 літрах води 1 літр молока та 20 крапель йоду, обприскати томати.

Також томати схильні до вершинної гнилі — це може свідчити про нестачу кальцію.

Фото Pixabay

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