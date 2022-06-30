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Події

Страшні знахідки: під завалами ТЦ у Кременчуці знайшли 22 фрагменти тіл

17:56 30 червня 2022
Відразу після ракетного удару

На місці проведення аварійно-рятувальних робіт на території ТРЦ «Амстор» у Кременчуці рятувальники додатково виявили 5 фрагментів тіл. Таким чином, загальна їх кількість досягла 22, повідомили у прес-службі ДСНС України.

Також було опубліковано нові фото з місця трагедії.

Рятувальники працювали безупинно

Товар з магазину електроніки

Як виглядає ТРЦ зсередини

Ракетний удар по Кременчуку було нанесено після обіду 27 червня, від прямого влучання ворожої ракети ракети Х-22, яку ВКС росії випустили з бомбардувальників Ту-22М3 (вилетіли з аеродрому Шайківка у Калузькій області рф) ТРЦ в українському місті було повністю зруйновано.

Попередньо повідомлялося про 18 загиблих та десятки поранених. Міськрада Кременчука ухвалила рішення виплатити компенсацію сім'ям загиблих та потерпілих, надалі ця цифра збільшувалася.

Також стало відомо, що керівництво ТРЦ саме напередодні вирішило не закривати об'єкт на годину повітряної тривоги.

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