Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні розповів, чим важлива операція української армії у Чорному морі, де окупантів вибили з острова Зміїний.

«Головне слово сьогодні — «Зміїний». Напевно, так само багато говорили про Зміїний тільки у той день, коли туди прибув російський корабель. Потім і корабель відбув — назавжди, а тепер і острів знову вільний. Я вдячний Головному управлінню розвідки, бійцям «Альфи», вдячний нашим артилеристам, пілотам армійської авіації та Повітряних сил, командуванню «Олександрія», — сказав він і додав: «Острів Зміїний — це стратегічний пункт, і це значно змінює ситуацію в Чорному морі. Це ще не гарантує безпеку, це ще не гарантує, що ворог не повернеться. Але це вже обмежує дії окупантів».

Говорячи про ситуацію на Донбасі, президент зазначив, що вона залишається «найжорсткішою і найважчою»: «Вогнева перевага окупантів досі відчувається сильно — вони дістали вже просто всі свої запаси, щоб бити по нас: по Луганщині, по Донеччині. Я вдячний кожному та кожній, хто захищає наші позиції в таких умовах. Це справжній героїзм».

Він також розповів про те, що відбувається на міжнародній арені, зокрема, згадавши про ще один значний крок у зближенні нашої держави з Європейським Союзом — Україна розпочала суттєвий експорт електроенергії на територію ЄС до Румунії. За його словами, завдяки українській електроенергії може бути заміщена суттєва частина російського газу, що споживають європейці.

«Це питання не просто експортної виручки для нас, це питання безпеки для всієї Європи. Хочу нагадати, що приєднання нашої країни до спільної енергосистеми ЄС відбулося вже після початку війни. Україна робить речі, які здавалися неможливими», — резюмував Зеленський.

Раніше в оперативному командуванні «Південь» повідомляли, що російські військові залишили свої позиції на острові Зміїний, підірвавши техніку, що залишалася там, і знищивши документацію.

Фото Офісу президента України

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