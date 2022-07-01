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До Пенсійного фонду йти не обов'язково: українцям розповіли, як оформити перерахунок пенсії

10:30 1 липня 2022
Літній чоловік за комп&#39;ютером

З початком широмасштабної агресії росії Пенсійний фонд України запровадив екстериторіальний принцип обслуговування громадян — люди можуть звертатися в органи ПФУ в регіонах, де вони перебувають, незалежно від місця реєстрації, у тому числі й для перерахунку пенсійних виплат.

Як уточнили в ПФУ, заяву про призначення пенсії, про її перерахунок та необхідні документи можна подати в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису через вебпортал електронних послуг Фонду (portal.pfu.gov.ua).

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«Особа на власний розсуд може обрати сервісний центр, де бажає отримати від фахівців Фонду консультацію, необхідні довідки, документи, або ж зробити це через особистий кабінет на вебпорталі Фонду», — додали у ПФУ.

Раніше у Пенсійному фонди розповіли, як зміняться пенсії у українців після 1 липня, коли буде збільшений прожитковий мінімум для тих, хто втратив працездатність.

Фото Pixabay

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