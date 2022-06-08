Як не залишитись без пенсії через верифікацію Кабміну: експерт дав кілька рекомендацій

В умовах економічної кризи пенсіонерів дедалі частіше лякають так званою верифікацією (перевіркою інформації на достовірність). Про це йшлося ще на початку року, але наразі ця тема стала як ніколи актуальною — в уряді перейшли від слів до справи.

Йдеться про перевірку законності отримання соціальних виплат, зокрема пенсій, пояснює експерт із питань пенсійного забезпечення Сергій Коробкін.

Так, законом передбачено низку випадків, коли пенсію можуть урізати або взагалі скасувати. Щоб хоч якось заощадити бюджетні кошти, триває тотальна перевірка пенсійних виплат — раптом хтось отримує пенсію незаконно чи отримує більше, ніж належить.

Як можна втратити пенсію

Насамперед — через підписання документів без прочитання «пам'ятки», що її пенсіонер зазвичай підписує під час призначення пенсії. Так він бере зобов'язання протягом десяти днів повідомляти територіальні органи Пенсійного фонду про обставини, що впливають на зміну розміру пенсії або припинення її виплати.

При цьому потрібно надати документ, який підтверджує, зокрема:

влаштування на роботу, звільнення з роботи, реєстрацію або зняття з обліку як фізична особа-підприємця. Документ, що підтверджує, що людина, яка отримує пенсію за вислугу років, влаштувалася на посаду, яка дає право на пенсію за вислугу років (виплата пенсії припиняється на весь період роботи на цій посаді);

продовження навчання на денній формі у загальноосвітніх навчальних закладах, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах дітьми, які отримують пенсію втратою годувальника до досягнення ними 23-х років;

отримання, зміна чи позбавлення особливого статусу (що дає певні пільги, право на надбавки тощо);

зміну місця проживання (реєстрації);

виїзд на постійне місце проживання за кордон.

«На жаль, цю пам'ятку рідко хто читає. Там ще багато чого цікавого не лише на цю тему», — дорікає експерт.

Ще один поширений випадок, коли пенсію можуть урізати, — це якщо людина офіційно влаштувалася на роботу і не повідомила про це. Пенсії непрацюючих пенсіонерів, як правило, періодично перераховуються через зростання прожиткового мінімуму або мінімальної заробітної плати. Працівникам таких перерахунків не роблять, поки вони не звільняться.

«Уявимо, що людина вважається непрацюючою. Її пенсію двічі за рік автоматично перерахували. Періодично в Пенсійному фонді роблять звірку і за даними персоніфікованого обліку рано чи пізно вираховують, що людина влаштувалася на роботу. В результаті пенсію перераховують назад, урізають, ще й нараховують переплату за минулий період. Переплачені суми починають щомісяця утримувати, що найчастіше для пенсіонера стає неприємним сюрпризом», — розповідає Сергій Коробкін.

У той самий час суми пенсій, зайво виплачені внаслідок зловживань із боку пенсіонера чи надання страхувальником недостовірних даних, можуть бути повернені пенсіонером добровільно, можуть стягуватися виходячи з рішень органів Пенсійного фонду чи судовому порядку. У такому разі із пенсії зазвичай утримується 20% щомісяця до повного погашення суми переплати. Про це йдеться у статті 50 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

У попередній, 49-й статті цієї Закону описані випадки, коли виплата пенсії припиняється повністю:

з'ясовується, що пенсія призначена за документами, які містять недостовірні відомості;

на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

у разі смерті пенсіонера;

у разі неотримання призначеної пенсії протягом шести місяців поспіль.

Водночас, тимчасове проживання пенсіонера за кордоном з тієї ж причини не перешкоджає отриманню пенсії. Тим більше, що в низці країн можна розраховуватися за покупки гривневою банківською карткою.

«Мертві душі» та липові довідки

Під «мертвими душами» мається на увазі велика кількість шахрайських схем. Наприклад, махінації зі стажем чи спеціальним статусом. Людина може надати фальшиву трудову книжку, без якої не вистачає стажу для призначення пенсії. Можна незаконно оформити групу інвалідності та отримувати пенсію за інвалідністю. Траплялися випадки, коли надавалися недостовірні довідки, що підтверджують підземний стаж, що дає право на дострокову пенсію. Також достроково можуть піти на пенсію чорнобильці та учасники бойових дій. Якщо з'ясовується, що статус липовий, то пільгову пенсію, звісно, скасовують, а незаконно виплачені суми вимагатимуть повернути. Втім, у таких ситуаціях може дійти і до кримінальної справи.

Другий випадок стає особливо актуальним за умов війни. Якщо людина поїхала на постійне місце проживання за кордон, виплата пенсії в Україні зазвичай припиняється. Перед виїздом можна звернутися до Пенсійного фонду та написати заяву на отримання пенсії за шість місяців наперед. Після цього пенсійна справа закривається. Якщо ж людина якийсь час була без пояснення причин і не отримувала пенсію, то вона може її потім повернути, але не більше ніж за три минулі роки.

Крім вказаних є й інші способи обману.

Наприклад, бувають інциденти, коли людина вже померла, а родичі продовжують отримувати пенсію за неї. Можуть скористатися ситуацією й шахраї, які отримують виплати за «мертві душі».

Тож якщо пенсіонер упродовж шести місяців не забирає свої гроші на пошті, то виплата зупиняється до з'ясування обставин. За схожим принципом, можуть заблокувати і банківський рахунок, якщо пенсія з картки не знімалася протягом року. Тут відбувається звіряння між банками та органами Пенсійного фонду. Крім того, банківські картки слід періодично оновлювати, а без особистої участі пенсіонера тут не обійтися.

Нагадаємо, раніше у Пенсійному фонді порадили отримувати належні виплати через банк — так цей процес можна значно прискорити.

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