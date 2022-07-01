Літо — час консервації, то ж багато господинь уже приступили до роботи. Саме зараз дозрівають огірки, то ж слід підшукувати рецепти, як їх приготувати, аби це було і смачно, і бюджетно та корисно. За словами кулінарки Валентини Кошової, цей рецепт огірків неодмінно припаде до смаку всім.

Інгредієнти: 4 кг огірків,

5 морквин,

5 цибулин,

5 червоних перців,

9 скл. води,

1 скл. солі.

Маринад: 4 скл. води, 3 скл. оцту, 4 скл. цукру.

Додатково: чорний перець горошком, часник, кріп, лавровий лист, гірчиця в зернах.

Приготування:

Огірки вибирати дрібненькі, або розрізати на 4 частини. Моркву і цибулю порізати кружечками, перець — соломкою. Залити все 9-ма склянками холодної води й всипати 1 скл. солі. Залишити настоятися 3 год., періодично помішуючи. Тим часом підготувати банки, на дно викласти перець горошком, часник, кріп і лавровий лист. Воду злити, огірки, перець, моркву і цибулю викласти у банки, зверху — по 1 ст. л. гірчиці в зернах. Зварити маринад з води, оцту і цукру. Залити ним огірки у банках. Стерилізувати літрові слоїки 10 хв. Читайте також: «Настільки смачно, що до зими може не залишитись»: готуємо фантастичну кабачкову ікру"

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