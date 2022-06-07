Встигніть, поки сезон: гаспачо з полуницею від Володимира Ярославського

Відомий український ресторатор Володимир Ярославський, який раніше розповів, як приготувати вдома тонкий лаваш, запропонував рецепт сезонної страви — гаспачо з полуницею.

На своїй сторінці у соцмережах ресторатор показав, як готувати цю страву, і дав кілька порад фоловерам.

«Всі інгредієнти супу повинні бути прохолодними. Готовий гаспачо потрібно поставити в холодне місце і подавати холодним. Мені подобається, коли він густий, тому лід я не використовую. При подачі поливаю страву оливковою олією та додаю жорсткий та хрумкий гарнір. Сюди добре підійде огірок та полуниця, нарізані кубиками та збризкані олією. Можна додати трохи кокосового цукру, щоб посилити контраст між солодким та солоним. Полуничний гаспачо прикрашаю базиліком, мікрогріном або просто насолоджуюся ним зі свіженьким хлібом», — розповів Володимир Ярославський.

Складові: Огірки без шкірки — 100 г;

Томати без шкірки — 250 г;

Полуниця — 220 г;

Перець болгарський очищений — 70 г;

Часник конфі (або свіжий) — 5(1) г;

Сіль — 3 г;

Оливкова олія — 20−25 г;

М'якуш білого хліба — 50 г. Приготування:⠀ Очищаємо огірки, томати та болгарський перець від шкірки. Надрізані томати просто заливаємо окропом на 25 секунд — тоді шкірка легко знімається. Чистимо полуницю.

До очищених овочів та полуниці додаємо часник, сіль, оливкову олію, м'якоть хліба. Збиваємо блендером.

«Можна використовувати запечений часник або конфі — томлений у рослинній олії протягом 1,5 години при температурі 90−95℃. Тоді він втрачає гостроту і не впливає на підшлункову. До гаспачо люблю ще додавати копчену паприку для пікантної нотки та винний чи яблучний оцет (приблизно 12 г на цю порцію)», — додав ресторатор.

Раніше Володимир Ярославський поділився рецептом сирної запіканки.

Фото — скріншот

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