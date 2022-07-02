«Свідомий і цілеспрямований російський терор»: Зеленський про ракетні удари ворога по містах України

Військові російської федерації усвідомлено та цілеспрямовано завдають ракетних ударів по ряду областей нашої країни.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумками 128 дня війни.

Він засудив ракетні удари по Одеській та Миколаївській областях, внаслідок яких загинула принаймні 21 особа.

«Три крилаті ракети по Сергіївці. Також ракети по Затоці. Відразу 12 ракет вдарили по Миколаєву — по різних об'єктах у місті. Це всього за одну ніч і ранок… Убито 4 людей з однієї родини, вбито хлопця 12 років, звали Дмитром. Це усвідомлений та цілеспрямований російський терор», — заявив Зеленський.

Президент висловив співчуття рідним та близьким усіх, чиї життя були відібрані російськими ударами.

Нагадаємо, в ніч проти 1 липня російські військові завдали кілька ракетних ударів літаками стратегічної авіації по Одеській області. Один зі снарядів потрапив до багатоповерхового будинку. Інша ракета прилетіла до бази відпочинку у Білгород-Дністровському районі. Багато аналітиків назвали цей терористичний акт помстою за визволення від окупантів острова Зміїний.

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