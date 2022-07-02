34.85 / 35.61 36.20 / 37.35
Київ: +17
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«Свідомий і цілеспрямований російський терор»: Зеленський про ракетні удари ворога по містах України

8:14 2 липня 2022
Володимир Зеленський

Військові російської федерації усвідомлено та цілеспрямовано завдають ракетних ударів по ряду областей нашої країни.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумками 128 дня війни.

Він засудив ракетні удари по Одеській та Миколаївській областях, внаслідок яких загинула принаймні 21 особа.

«Три крилаті ракети по Сергіївці. Також ракети по Затоці. Відразу 12 ракет вдарили по Миколаєву — по різних об'єктах у місті. Це всього за одну ніч і ранок… Убито 4 людей з однієї родини, вбито хлопця 12 років, звали Дмитром. Це усвідомлений та цілеспрямований російський терор», — заявив Зеленський.

Президент висловив співчуття рідним та близьким усіх, чиї життя були відібрані російськими ударами.

Нагадаємо, в ніч проти 1 липня російські військові завдали кілька ракетних ударів літаками стратегічної авіації по Одеській області. Один зі снарядів потрапив до багатоповерхового будинку. Інша ракета прилетіла до бази відпочинку у Білгород-Дністровському районі. Багато аналітиків назвали цей терористичний акт помстою за визволення від окупантів острова Зміїний.

171

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Комахи зі збільшенням

Білокрилки не буде після обробки цим розчином: як боротися зі шкідником без хімії (відео)

машини

В Раді планують залишити нульове розмитнення авто для двох категорій українців

засіб проти пожовтіння огірків

«Додайте хліба до води — і огірки збиратимете центнерами»: як приготувати диво-засіб

Закопайте одну пігулку під томати, і вони рясно заплодоносять, а плоди не гнитимуть (відео)

Закопайте одну пігулку під томати, і вони рясно заплодоносять, а плоди не гнитимуть (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.