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Суспільство та люди

На блокпостах змушують роздягатися: комік розповів, як його другові довелося залишитись у Херсоні через тату (відео)

10:29 2 липня 2022
Окупація Херсонщини

Популярному гумористу і стендаперу Славі Бу нещодавно довелося вибиратися з тимчасового окупованого Херсона, що зазнає гуманітарного лиха, через російські блокпости.

Про те, через що люди проходять при цьому, він розповів під час свого виступу.

За словами Слави, перед поїздкою він поговорив із тими, хто вже бував на вільній території, тож знав, що чоловіків на блокпостах змушують роздягатися — задля пошуку націоналістичних татуювань.

«У мене таких татух немає, я не парився», — розповів він.

Його друг Олег також заявив, що на тілі відсутні подібні малюнки. Але коли український комік придивився уважніше до руки друга, то звернув увагу на зображення лісу та орла.

Але головне було не в малюнку, а у кольорах, яким вони були зображені — червоний плавно переходив в чорний.

І Славі Бу довелося вимовити «До побачення, Олєжа».

Справа в тому, що червоний та чорний — кольори прапора УПА та «Правого сектора», тому був високим ризик, що окупанти можуть причепитися до нього на блокпості і відправити до катівні.

І хлопці вирішили не ризикувати.

Нагадаємо, раніше окупанти у Херсоні мало не до смерті побили пенсіонерку через український паспорт.

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