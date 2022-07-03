«Вміють російські дипломатки і в рот взяти, і взяте відкусити»: захарова шокувала еротикою під «Калинку-малинку»

Спікерка мзс росії марія захарова, яку в образі домінатрикс для свого випуску раніше використовував український журналіст Роман Цимбалюк, виклала у мережу «полуничне» відео.

У соцмережах вона показала «свій врожай», який еротично поїдала під пісню «Калинка-малинка».

Відео захарової активно коментували росіяни. Однак у загальному хорі захоплених коментаторів пролунали й окремі голоси здивованих:

«Як на мене, це зайве. Якщо вже вчительок за фото в купальнику звільняють, то вже високим особам держави така розпуста не дозволяється… Якби ви просто тримали чи скромно їли — але ЦЕ піпець розпусно. Ви таке можете чоловікові надіслати в особисте повідомлення, а так це вульгарно»;

«Господи, що діється? Хто мені пояснить, це навіщо?»;

«Ані калинки, ані малинки. Садова суниця в руках маші виглядає. Але еротики обмаль»;

«Господи! А ви чого на Гордона такі схожі тут? Я думав це він… у жіночому…».

Був і натяк на російського президента, який під час недавнього спілкування з росіянами сунув палець у ніс: «Чому дивуватися? Один козявки жере, інша геть що викладає».

А публіцист Олександр Невзоров, який виїхав з росії і нещодавно звертався за українським громадянством, прокоментував відео захарової так: «Ось вона, лавровська дипломатична школа. Вміють же російські дипломатки і в рот взяти, і взяте відкусити. Так. У МЗС, з урахуванням особливих відносин машеньки з міністром, за нею давно закріплено прізвисько «Лавровий глист».

Нагадаємо, що нещодавно міністр закордонних справ росії сергій лаврів потрапив у міжнародний скандал, заявивши про єврейське походження Адольфа Гітлера. Пізніше путіну довелося вибачити за слова свого міністра.

Фото — скріншот

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