«Пересаджувати тюльпани, куплені з бутонами, можна тільки після цвітіння»: лайфхаки з вирощування квітів

Попри те, що тюльпани зараз продаються майже цілий рік, посадка цих квітів у себе на клумбі дає величезне задоволення, бо дозволяє вибрати на свій смак сорт, спостерігати весь процес розвитку рослин і отримати бажане цвітіння до потрібної дати. А головне, що садити ці квіти можна впродовж трьох сезонів — осені, зими та весни. Про особливості кожної посадки тюльпанів розповіла садівниця Олена Черкевич.

«Щодо осінньої посадки, то в ідеалі цибулини тюльпанів мають провести всю зиму в ґрунті. Промерзання та подальше поступове відтавання підготують їх до відновлення життєвих сил і цвітіння. Зважаючи на це, посадкою тюльпанів слід зайнятись пізньою осінню при мінімальній плюсовій температурі. Якщо з якихось причин правильний термін посадки пропущено, але міцні морози ще не охопили землю, краще провести її, не чекаючи весни. Грудень — кращий для висадки цибулин у відкритий ґрунт, ніж березень. Садити цибулини навесні слід тільки в тому випадку, якщо цього не вдалося зробити восени й на початку зими. Знаючи деякі хитрощі, можна домогтися цвітіння тюльпанів в цьому ж році, але появи бутонів слід очікувати значно пізніше, ніж зазвичай».

Щоб цибулини тюльпанів зберегли життєвий потенціал, їх, за словами садівниці, важливо правильно зберігати.

«Якщо ви хочете, щоб ніжні квіточки швидше розцвіли, зробіть наступне: безпосередньо перед висадкою покладіть цибулини в холодильник на добу, потім дістаньте їх і замочіть в слабкому розчині марганцівки, висадіть цибулини тюльпанів у ґрунт. Посадку слід зробити до травня-червня. Якщо в цей період земля ще залишиться замерзлою, а температура повітря не стане стабільно плюсовою, висадіть тюльпани в закритий ґрунт до настання правильних умов. Пересаджувати тюльпани, куплені з бутонами, можна тільки по закінченню цвітіння. Спосіб закладання тюльпанів на зберігання: розкласти в тару з хорошою повітропроникністю. Можна додатково пересипати тирсою або обмотати кожен екземпляр папером. Укласти в тканинний чи сітчастий мішечок, або капронову панчоху та підвісити. Посадити в ґрунт, де вони вкорінюватимуться, але сходів не дадуть».

А про особливості вирощування хризантеми «ФАКТАМ» розповіла квітникарка з Київщини Ніна Щербій.

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