34.86 / 35.72 36.40 / 37.65
Київ: +21
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

«Пересаджувати тюльпани, куплені з бутонами, можна тільки після цвітіння»: лайфхаки з вирощування квітів

13:11 17 червня 2022
тюльпани

Попри те, що тюльпани зараз продаються майже цілий рік, посадка цих квітів у себе на клумбі дає величезне задоволення, бо дозволяє вибрати на свій смак сорт, спостерігати весь процес розвитку рослин і отримати бажане цвітіння до потрібної дати. А головне, що садити ці квіти можна впродовж трьох сезонів — осені, зими та весни. Про особливості кожної посадки тюльпанів розповіла садівниця Олена Черкевич.

«Щодо осінньої посадки, то в ідеалі цибулини тюльпанів мають провести всю зиму в ґрунті. Промерзання та подальше поступове відтавання підготують їх до відновлення життєвих сил і цвітіння. Зважаючи на це, посадкою тюльпанів слід зайнятись пізньою осінню при мінімальній плюсовій температурі. Якщо з якихось причин правильний термін посадки пропущено, але міцні морози ще не охопили землю, краще провести її, не чекаючи весни. Грудень — кращий для висадки цибулин у відкритий ґрунт, ніж березень. Садити цибулини навесні слід тільки в тому випадку, якщо цього не вдалося зробити восени й на початку зими. Знаючи деякі хитрощі, можна домогтися цвітіння тюльпанів в цьому ж році, але появи бутонів слід очікувати значно пізніше, ніж зазвичай».

Щоб цибулини тюльпанів зберегли життєвий потенціал, їх, за словами садівниці, важливо правильно зберігати.

«Якщо ви хочете, щоб ніжні квіточки швидше розцвіли, зробіть наступне: безпосередньо перед висадкою покладіть цибулини в холодильник на добу, потім дістаньте їх і замочіть в слабкому розчині марганцівки, висадіть цибулини тюльпанів у ґрунт. Посадку слід зробити до травня-червня. Якщо в цей період земля ще залишиться замерзлою, а температура повітря не стане стабільно плюсовою, висадіть тюльпани в закритий ґрунт до настання правильних умов. Пересаджувати тюльпани, куплені з бутонами, можна тільки по закінченню цвітіння. Спосіб закладання тюльпанів на зберігання: розкласти в тару з хорошою повітропроникністю. Можна додатково пересипати тирсою або обмотати кожен екземпляр папером. Укласти в тканинний чи сітчастий мішечок, або капронову панчоху та підвісити. Посадити в ґрунт, де вони вкорінюватимуться, але сходів не дадуть».

А про особливості вирощування хризантеми «ФАКТАМ» розповіла квітникарка з Київщини Ніна Щербій.

113

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Томати

Томати вмить заплодоносять і фітофтори ніколи не буде: обов'язково підгодуйте помідори цим у червні (відео)

Бійці ЗСУ

Мобілізація в Україні: що потрібно знати про чотири види повісток і як покарають за їхнє ігнорування

Індексація не допоможе: кому підвищать пенсії в липні і чому більшість пенсіонерів залишаться за межею бідності

Індексація не допоможе: кому підвищать пенсії в липні і чому більшість пенсіонерів залишаться за межею бідності

наполеон

Лінивий наполеон — робиться на раз-два, тому дійсно виправдовує свою назву

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.