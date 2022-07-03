Як без хімії позбутися «іржі» на листі полуниці: три народні способи

Полуниця є однією з найулюбленіших ягід українців. Тому багато хто займається її вирощуванням на своїх дачних ділянках. Досвідчені садівники запевняють, що й знайти підхід до цієї культури, можна отримувати врожай до морозів. Одним із способів збільшення врожайності є видалення іржі на листі полуниці. Telegram-канал «уДачное место» розповів, як це зробити, не використовуючи хімічні препарати.

Народні методи:

- Кефір. На відро води беруть 1 л кисломолочного продукту. Перемішавши інгредієнти, обприскують полуницю по 3−4 рази на кущ.

- Молоко. 1 л напою змішують із 30 краплями йодної настойки та 9 л води. Далі обробляють грядки не менше 3 разів із проміжків у 2 дні.

- Деревна зола. 300 г речовини розводять у 10 л води. Вичекавши добу, необхідно обробити рослину та ґрунт двічі з проміжком у 2 дні. Наступні заходи проводять 1 раз на місяць.

Як писали «ФАКТИ», для одержання гарного врожаю полуниці рослини важливо також підгодовувати та вчасно видаляти їм вуса.

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