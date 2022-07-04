Рятуємо томати і перець від спеки: якщо листя скрутилося, допоможе ця обробка (відео)

Багато садівників-городників знають, що помідори є зніженими рослинами. І однією з найбільших проблем є скручування листових пластинок у трубочку.

Спостерігати подібне явище можна щорічно при вирощуванні томатів у теплицях, так і у відкритому грунті. Найчастіше листочки скручуються лише на окремих кущах або навіть гілочках томатних кущів, а іноді подібне явище спостерігається чи не на всіх рослинах.

Якщо помідорні листочки скручуються в трубочки, це пов'язано із високою температурою. Якщо листя згорнулося краями вгору так, що ви бачите внутрішній бік листа, це означає, що томати зазнали сильного стресу від спеки і сухості повітря, які діють одночасно. Саме збіг цих двох факторів може призвести до таких сумних наслідків.

Що ж робити у випадку, коли на дворі стоїть спека (посуха), а вам необхідно запобігти псуванню листя, яке може призвести до смерті рослини?

Є багато способів, які відомі кожному просунутому дачнику. З одним із них — використанням рідкого скла — знайомить агроблогер Іван.

Нагадаємо, раніше досвідчені городники застерегли «колег» від одночасного застосування кількох підживлень огірків та томатів.

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