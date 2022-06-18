Зібралися підгодовувати томати та огірки? Обов'язково прочитайте, які популярні підживлення несумісні (відео)
Багато ентузіастів робіт на дачі люблять радувати свої рослини влітку різними підживленнями, у тому числі і бором .
Такими спостереженнями ділиться агроблогер Іван .
Подібна підгодівля дуже важлива для цвітіння та запліднення, а також для швидкої зав'язуваності плодів багатьох рослин.
Звичайно добре, якщо для цього використовуються натуральні підживлення. Водночас є кілька комерційних препаратів, які посилено «проштовхуються» їхніми творцями — виробниками, маркетологами та проплаченими блогерами.
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Іван записав спеціальне відео, де «викрив» такі спроби. Він завбачливо не називає самі препарати, але вказує, які інгредієнти, що входять до їх складу, зовсім не потрібні розсаді — вона спокійно може існувати і без подібних «добавок».
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