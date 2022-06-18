Зібралися підгодовувати томати та огірки? Обов'язково прочитайте, які популярні підживлення несумісні (відео)

Багато ентузіастів робіт на дачі люблять радувати свої рослини влітку різними підживленнями, у тому числі і бором .



Такими спостереженнями ділиться агроблогер Іван .

Подібна підгодівля дуже важлива для цвітіння та запліднення, а також для швидкої зав'язуваності плодів багатьох рослин.

Звичайно добре, якщо для цього використовуються натуральні підживлення. Водночас є кілька комерційних препаратів, які посилено «проштовхуються» їхніми творцями — виробниками, маркетологами та проплаченими блогерами.

Іван записав спеціальне відео, де «викрив» такі спроби. Він завбачливо не називає самі препарати, але вказує, які інгредієнти, що входять до їх складу, зовсім не потрібні розсаді — вона спокійно може існувати і без подібних «добавок».

Зазначимо, що врожай овочів чимало залежить і від розміщення рослин на грядці. Що потрібно знати про правильне сусідство овочевих культур, читайте у «ФАКТАХ».

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