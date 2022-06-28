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Закопайте одну пігулку під томати, і вони рясно заплодоносять, а плоди не гнитимуть (відео)

16:44 28 червня 2022
Закопайте одну пігулку під томати, і вони рясно заплодоносять, а плоди не гнитимуть (відео)

Кальцій — важливий вітамін, що забезпечує міцність кісток та зубів людини. Однак він необхідний і рослинам, зокрема, томатам, адже при його нестачі проявляється небезпечна вершинна гнилизна (це можливо, наприклад, у такі посушливі дні, як зараз).

Тому городники радять колегам не полінуватися і дати розсаді підживлення, приготоване на основі глюконату кальцію.

Розчином цього аптечного препарату добре обприскувати томати по листку, або навіть закопувати цілі таблетки на грядці — по 1 таблетці (дозування 500 мг) під корінь кожної рослини. Втім, робити це потрібно на деякій відстані від стебла.

Детальніше про ці способи підживлення ваших томатів дивіться у продовженні відео, опублікованому на ресурсі «Генеральський сад».

Нагадаємо, що підживленням томатів може бути навіть пиво — воно підвищує стійкість розсади перед хворобами та посухою, а також сприяє формуванню великих та солодких плодів.

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