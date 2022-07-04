Морили голодом та змушували слухати гімн росії: «азовці» розповіли про приниження у полоні (відео)

Захисники «Азовсталі», яких вдалося визволити з російського полону, розповіли про пережиті приниження та знущання з боку рашистів. У полоні «азовці» перебували під психологічним тиском: окупанти змушували їх слухати гімн росії, постійно виводили на «перерахунок», майже не годували. Багато наших захисників опинилися на межі дистрофії, тому зараз перебувають під посиленим наглядом лікарів. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Попри те, що колишні полонені пережили сильний стрес, мають тяжкі поранення, деякі втратили кінцівки, вони не зламалися і сподіваються якнайшвидше повернутися на фронт.

Вони вийшли з «Азовсталі», коли вже залишилися в абсолютній ізоляції, коли ні ліків, ні боєприпасів не було. Довгі два місяці вони утримували сили росіян навколо заводу. А потім потрапили до полону. Рашисти розкидали їх від виправної колонії в Оленівці та до самого Донецька.

У полоні «азовці» не боялися, вони вірили в те, що зможуть повернутися додому, незважаючи на ті нелюдські умови, в яких їм довелося очікувати на обмін.

«Три ложки їжі, все на воді, тобто поїв ти, дві години минуло і знову їсти хочеться. Їжі давали малі порції. Постійно принижували, морально. Ми для них «терористами» були, ніби ми стріляємо, вони не стріляють, вони прийшли нас «звільняти», — згадує захисник Маріуполя.

Але після пережитого на «Азовсталі» бійці кажуть, що їм у полоні було нестрашно. Підтримувала віра в те, що повернуться до України.

Обмін полоненими зривався двічі.

«Перший обмін, число не згадаю, нас уже посадили в автобуси. Ми від'їхали на 500 метрів, і сказали, що українська сторона відмовляється вас забирати», — розповів один зі звільнених військових.

Як кажуть лікарі, «азовці» зараз потребують додаткового медичного огляду та лікування. Окупанти не надавали військовим належної допомоги, вони просто робили так, щоб захисники Маріуполя не померли.

«Мені здається, їм не надавали належної допомоги, тому що і пов'язки були брудні, і рани були з гноєм, і хлопці були дуже виснажені. Як на мене, допомога була неадекватною», — вважає хірург Дмитро Мялковський.

Нагадаємо, з російського полону вдалося звільнити 95 захисників Маріуполя. Загалом на повернення додому чекають ще майже 2,5 тисячі «азовців».

Фото скріншот відео

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