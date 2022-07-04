Несподіваний візит: Пугачова засвітилася у Москві

Аллу Пугачову, чий від'їзд до Ізраїлю разом з родиною бурхливо обговорювали в росії, днями помітили в Юрмалі.



Співачка була на місцевому пляжі з дітьми, але без чоловіка.

Як відомо, ще у лютому Пугачова разом з Галкіним та молодшими дітьми поїхали з росії до Ізраїлю, до міста Кесарія.



Деякі шанувальники та колеги співачки припускали, що вона вирішила залишитися в Ізраїлі назавжди.



Тим часом незабаром і сам Максим не дав злостивцям радіти з того, що подружжя розлучилося, хоча б навіть на якийсь час. Він виклав відео, на якому ходить узбережжям Балтійського моря разом з дружиною. Варто зазначити, що на останній публікації Максима, Пугачова виглядає дуже стрункою.

«Ось такий чудовий юрмальський захід сонця. Е, ви далеко там не йдіть», — заявив Галкін на відео.



Але ще більший ажіотаж викликала поява Пугачової у Москві, пише «7 днів».



На думку журналіста Антона Беккужева, Примадонна вирішила ненадовго заскочити на батьківщину, перш ніж вирушити до Латвії.



«Я не виключаю, що Примадонна приїхала до Юрмали без Максима Галкіна. Раніше Пугачова говорила, що не збирається засиджуватися в Ізраїлі, вона хотіла прилетіти до Росії, могла заїхати і в Юрмалу. Мало того, мої знайомі говорили, що днями бачили Пугачову в Москві», — повідомив журналіст порталу BLITZ.center.



Нагадаємо, Пугачова та Галкін поїхали з росії наприкінці лютого одразу після початку путінського вторгнення в Україну. Довгий час сім'я жила на віллі в ізраїльському місті Кесарія, пояснюючи це запланованою відпусткою. Пізніше стало відомо, що Пугачова вирішила поправити здоров'я в одній з місцевих клінік. Хай там що, співачка раніше говорила про те, що сім'я повернеться на батьківщину до осені, коли зірковим спадкоємцям Гаррі та Лізі треба буде йти до школи. Щодо Галкіна, то багато хто вважає, що дорога до росії йому закрита через підтримку України у війні.



У зіркової пари російська влада навіть хоче відібрати замок у селі Грязь. Раптом з'ясувалося, що маєток будувався з порушенням закону.



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