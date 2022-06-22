У Пугачової та Галкіна хочуть відібрати їхній родовий замок

Співачку Аллу Пугачову та Максима Галкіна, які на початку російського вторгнення виїхали з Росії до Ізраїлю, можуть позбавити їхнього розкішного родового замку в підмосковному селі Грязь. Повідомлення про це з'явилися в росЗМІ.

Активісти громадської організації «Охорона вод та лісів» поскаржилися до прокуратури, що маєток будувався з порушенням закону.

Перший заступник голови комітету з безпеки та протидії корупції думи росії Андрій Луговий запропонував конфіскувати замок та поселити в ньому біженців з Донбасу.

«Люди, стурбовані справедливістю, намагаються розібратися: як вони взагалі до цього жили — великі наші артисти, актори, співаки. Можуть з'являтися якісь цікаві деталі, пов'язані з їхнім життям, їхнім багатством. Якщо якісь порушення вбачаються, прокуратура повинна перевірити. Якщо вони таким чином поводяться, то зараз заплющувати очі не треба. Якщо такі порушення є, треба позбавити Галкіна всього того, що він має. З морально погляду я б підтримав ідею переселити туди біженців з Донбасу. Нехай радіє там, за межами російської федерації», — заявив Луговий.

Він назвав Галкіна «зрадником», а його родину — людьми, які «не люблять Росію і не розуміють, що взагалі відбувається», «приживальцями», які живуть там, де «пахне грошима».

Пугачова та Галкін поки що на можливу конфіскацію майна не відреагували.

Після того, як Галкін публічно виступив із критикою війни в Україні, у росЗМІ почалося цькування артиста та його родини. З'явилася низка фейкових публікацій. Аллу Пугачову публічно образили, відправивши їй матюкливе повідомлення на будівлі «Останкіно».

Також стало відомо, що пропагандистський Перший канал зняв «огидне» кіно про співачку.

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