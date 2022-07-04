Додайте в миючий засіб соди, і результат вас приємно здивує (відео)

Бажаючи заощадити миючий засіб для посуду та кухні, деякі господині просто розбавляють його водою, але при цьому характеристики гелю змінюються не на краще, а витрата залишається приблизно такою ж. Повністю змінити картину допоможе додавання одного інгредієнта, який гарантовано є на будь-якій кухні.

Завдяки соді миючий засіб перетворюється на густий гель з підвищеною здатністю знежирювати. Це дозволяє економити засіб та швидко відмивати брудні поверхні та посуд.

Крім того, завдяки змішуванню, зменшується концентрація хімічних засобів у кінцевому продукті.

Для отримання миючого засобу знадобляться наполовину заповнений флакон з гелем; сода; гаряча вода; ємність для змішування (в ідеалі з носиком).

Насипаємо в ємність 3−4 столові ложки соди й заливаємо гарячою водою.

Температура води повинна бути достатньою для того, щоб загасити соду, а кількість приблизно дорівнює об'єму гелю. Додатково помішуємо воду до розчинення соди.

Відразу додаємо содову воду в пляшку з рідиною для миття посуду. Щільно закриваємо та починаємо перемішувати.

Візуально відразу можна побачити, що вміст стає густішим. Після того, як засіб став однорідним, його одразу можна використовувати.

Сода також допоможе добре очистити навіть запущену ванну.



Раніше відома блогерка розповіла, як легко та просто очистити ванну за допомогою миючого засобу, приготовленого своїми руками.

Фото depositphotos.com

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