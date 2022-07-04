ЗСУ відбили штурм ворога на Харківському та Краматорському напрямах, а також змусили відійти від Вуглегірської ТЕС, — Генштаб

Протягом сто тридцять першої доби героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню ЗСУ жорстко припинили ворожу спробу штурмових дій в напрямку населеного пункту Соснівка на Харківському напрямку та відкинули загарбників назад. Також було відбито ворожий штурм в населеному пункті Білогорівка на Краматорському напрямку.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, констатуючи, що на Луганщині попри масовані обстріли зі ствольної артилерії (їх було здійснено в районах населених пунктів Спірне, Берестове та Вершина), та авіаудари наші захисники змусили ворога відійти після наступу в напрямку Вуглегірської ТЕС та невдалої розвідки боєм в напрямку околиць Берестового.

На Слов’янському напрямку підрозділи окупанта здійснють спроби покращити тактичне положення своїх підрозділів, здійснюючи артилерійські обстріли в районах населених пунктів Долина, Дібрівне, Богородичне, Мазанівка, Суха Балка, Краснопілля, Вірнопілля, Велика Комишуваха, а також авіаудари поблизу Дібрівного та Богородичного.

На Донецькому напрямку окупанти основні зусилля нині зосереджують на вогневому ураженні наших підрозділів. Зафіксовано проліт ворожого безпілотника БпЛА «Орлан-10» неподалік Павлограда та Покровська.

В Генштабі додають, що ворог, аби хоч якось виправдати руйнування цивільних об’єктів на території України, продовжує здійснювати інформаційні вкиди про розташування військових підрозділів в школах, церквах та лікарнях, тож військові закликають довіряти інформації тільки з перевірених джерел та не розповсюджувати російські фейки і дезінформацію.

Нагадаємо, президент Зеленський пояснив, у чому полягає мета масованих обстрілів і руйнувань ворогом цивільної інфраструктури в Україні.

Фото Генштабу ЗСУ

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