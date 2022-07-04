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Україна

Потрібно бити по аеродромах: генерал США розповів, як припинити варварські обстріли рашистами мирних міст

19:53 4 липня 2022
Генерал Бен Ходжес

Україні радять атакувати аеродроми, які використовуються російськими літаками для ракетних ударів по українських містах. Про це заявив колишній командувач армії США в Європі генерал Фредерік Бен Ходжес.

За його словами, такий спосіб буде найефективнішим.

«Коли ми говоримо про ракети і крилаті ракети, що запускаються з території росії і Білорусі, то щоб протидіяти їм, необхідно атакувати аеродроми, з яких злітають такі літаки (запускають крилаті ракети. — Авт.)», — заявив генерал у коментарі Guildhall.

Також, за його словами, можна знайти спосіб порушити логістику доставки ракет до місць їх пусків.

Раніше в Генштабі ЗСУ заявляли, що половина російських ракет, які РФ зараз застосовує проти України, вироблялися ще за радянських часів, і громадянське населення страждає від їхньої дуже «приблизної» точності.

Нагадаємо, у квітні ЗСУ потопили ракетний крейсер «Москва», який здійснював пуски ракет на півдні та заході України .

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