Потрібно бити по аеродромах: генерал США розповів, як припинити варварські обстріли рашистами мирних міст

Україні радять атакувати аеродроми, які використовуються російськими літаками для ракетних ударів по українських містах. Про це заявив колишній командувач армії США в Європі генерал Фредерік Бен Ходжес.

За його словами, такий спосіб буде найефективнішим.

«Коли ми говоримо про ракети і крилаті ракети, що запускаються з території росії і Білорусі, то щоб протидіяти їм, необхідно атакувати аеродроми, з яких злітають такі літаки (запускають крилаті ракети. — Авт.)», — заявив генерал у коментарі Guildhall.

Також, за його словами, можна знайти спосіб порушити логістику доставки ракет до місць їх пусків.

Раніше в Генштабі ЗСУ заявляли, що половина російських ракет, які РФ зараз застосовує проти України, вироблялися ще за радянських часів, і громадянське населення страждає від їхньої дуже «приблизної» точності.

Нагадаємо, у квітні ЗСУ потопили ракетний крейсер «Москва», який здійснював пуски ракет на півдні та заході України .

624

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter