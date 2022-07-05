У вівторок, 5 липня, київське «Динамо», що перемогло у спарингу «Сьон» (1:0), проведе черговий благодійний поєдинок за кордоном. На стадіоні «Санкт-Леонард» у Фрібурзі «біло-сині» зіграють зі своїм старим знайомим — 15-разовим чемпіоном і семиразовим володарем Кубка Швейцарії клубом «Янг Бойз».

Минулого сезону команда з Берна, яку у червні очолив 45-річний ексфутболіст «Вердера» та «Атлетико» швейцарець Рафаель Вікі, після чотирирічного панування посіла у чемпіонаті країни третє місце, пропустивши вперед «Базель» та «Цюріх». З Кубка Швейцарії «Янг Бойз» вилетів ще в 1/8 фіналу, поступившись «Лугано» (1:2), а з Ліги чемпіонів — після групового етапу (при цьому бернці сенсаційно обіграли «Матчестер Юнайтед» — 2:1).

У рамках підготовки до нового сезону «бджоли», що втратили влітку свого найкращого бомбардира американця Жордана Пефока (перейшов до німецького «Уніона»), вже провели чотири спаринги проти співвітчизників — з «Брайтенрайном» (1:0), з «Ксамаксом» (2 :1), з «Івердоном» (0:0) та з «Лозанною Уши» (2:2).

Нагадаємо, що «Динамо» та «Янг Бойз» перетиналися один з одним у єврокубках двічі. Причому всі чотири матчі суперники провели у рамках сезону-2017/2018. Спочатку швейцарці сенсаційно не пустили український клуб до Ліги чемпіонів (3:1 — у Києві та 0:2 — у Берні), а потім кияни поквиталися з опонентом у групі Ліги Європи (2:2 — вдома та 1:0 — у гостях).

Пряму відеотрансляцію матчу «Динамо» — Янг Бойз" (початок — о 19:30) дивіться на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

Нагадаємо, що підопічні Мірчі Луческу, які незабаром проведуть матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти турецького «Фенербахче» (20 липня — у Лодзі та 27 липня — у Стамбулі), 9 липня зіграють зі швейцарським «Люцерном».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» на зборі у Швейцарії поступилося без «збірників» «Лозанні».

Фото ФК «Динамо»

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