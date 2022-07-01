У суботу, 2 липня, київське «Динамо» яке зіграло внічию з «Івердоном» (1:1) і програло «Лозанні» (0:2), проведе третій благодійний спаринг у Швейцарії.

У рамках підготовки до матчів кваліфікації Ліги чемпіонів проти турецького «Фенербахче» (20 липня — у Лодзі, 27 липня — у Стамбулі) підопічні Мірчі Луческу зіграють на арені «Стад Сен-Жермен» у Сов'єзі з дворазовим чемпіоном та 13-разовим володарем Кубка Швейцарії «Сьоном».

Нагадаємо, що динамівці після приїзду «збірників» та двох легіонерів — Беньяміна Вербича та Томаша Кендзьори вже тренуються у повному складі. При цьому в таборі команди немає форварда Георгія Цитаїшвілі, який перебрався на правах оренди до польського «Леха», і нападника Владислава Кулача, у якого діагостовано стресовий перелом стопи.

Що ж до підопічних 51-річного італійського фахівця Паоло Трамеццані, то минулого сезону вони посіли в чемпіонаті країни сьоме місце, а в Кубку Швейцарії вилетіли ще на стадії 1/16 фіналу. У рамках підготовки до нового сезону, що стартує 17 липня, «Сьон» зіграв унічию з «Ксамаксом» (1:1), програв «Серветту» (1:2) та переміг «Івердон» (2:1). Додамо, що влітку минулого року у рамках підготовки до сезону динамівці обіграли суперника — 2:0.

Пряму відеотрансляцію матчу «Сьон» — «Динамо» (початок — о 20:00) дивіться на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

Нагадаємо, що у наступному контрольному поєдинку 5 липня суперником динамівців буде їхній старий знайомий швейцарський «Янг Бойз».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легіонер «Динамо» Жерсон Родрігес, у якого син від українки, продовжить кар'єру в чемпіонаті Саудівської Аравії.

Фото ФК «Динамо»

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