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«100 злотих на одяг та товари для дому»: у Польщі запровадили ще один вид допомоги переселенцям з України

20:20 5 липня 2022
магазин одягу

Відділення Червоного Хреста з кінця червня видають біженцям з України у Польщі подарункові карти для купівлі товарів в одній з мереж магазинів. Про це організація повідомляє у фейсбуці:

«Картки на суму в 100 злотих видають громадянам України, які прибули до Польщі після 24 лютого. Вони дають право на закупи одягу, товарів для дому та предметів інтер'єру в магазинах КіК. Щоб подати заявку на отримання картки, потрібно особисто з'явитися до найближчого регіонального відділення Червоного Хреста».

З переліком адрес можна ознайомитися за цим посиланням: https://pck.pl/kontakt/. Там необхідно пред'явити документ, що підтверджує дату перетину кордону з Польщею після 24 лютого, а також громадянство України.

Раніше «ФАКТИ» повіомляли, що у Польщі відновлюють виплати українським біженцям, але не всім.

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Фото pixabay

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