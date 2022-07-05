Відомий фотограф порівняв нинішніх росіян з радянським народом взірця 50-х років сторіччя, що минуло.

Журналіст і фотограф Сергій Лойко, який підтримує Україну і не раз бував на фронті, вважає, що для путіна війна з нашою країною стане «останнім злочином проти людства».

На своїй сторінці у соцмережах він опублікував пост, почавши його з переінакшення старого анекдоту.

— Вірменський коньяк краще, ніж грузинський.

- Чим?

- Чим грузинський." (с)

- Російський народ набагато гірший, ніж радянський.

- Чим?

- Усім.

Російський народ ще тупіший, забитіший, боягузливіший, підступніший та безсердечніший, ніж радянський, зразка, скажімо, 1952 року.

За жахливістю пропагандистського супроводу найвідоміша, наймерзенніша зі сталінських справ, «Справа лікарів», дуже нагадує кампанію брехні та пропаганди, яка обслуговує сьогодні війну в Україні. Кипляча ненависть до українців сьогодні така ж звіряча та диявольськи масована, як до євреїв 1952 року.

Але ж у тих громадян СРСР не було жодної можливості перевірити інформацію — ані доступу до західних газет, ані вільного радіо, ані телебачення, ані, тим більше, інтернету.

А у цих дебілів все це є, але вони з піною у рота вимагають бомбардувати і стріляти українців, як шалених собак.

Одне втішає: для Сталіна «Справа Лікарів» стала останньою серед його пекельних діянь. Для сьогоднішнього кремлівського диявола війна в Україні стане останнім злочином проти людяності.

А російський народ буде навіки проклятий".

Фото Сергія Лойка із соціальних мереж

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