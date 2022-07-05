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«Терорізуєш моїх рідних, брешеш про них і про мене»: колишня дружина Остапчука відповіла на звинувачення у крадіжці та криміналі

14:18 5 липня 2022
Олена Войченко

Колишня дружина Володимира Остапчука Олена Войченко відреагувала на його скандальні заяви про її проблеми із законом та кримінальне минуле брата. Телеведучий повідомив, що чоловік був одним із організаторів кримінальної банди в Умані, а Олена з батьками його покривала.

Войченко обурили такі «викриття», вона записала відео, в якому розповіла свою правду. Вона стверджує, що Володимир бреше та перекручує факти, маніпулює.

«Ви стали свідками 30% того, що роками діти, рідні та я отримували від Володимира та його дружини. Дякую, Володимире, за те, що показав, як ти добре вмієш і любиш брехати, як чудово маніпулюєш фактами. Наприклад, ти згадуєш про мого брата, але забуваєш сказати, що спілкування у нас відсутнє приблизно 10 років», — каже Войченко.

Вона закликала Володимира дати їй спокій, не піаритися за рахунок дітей. Олена зізнається, що подібні випади колишнього чоловіка її дуже засмучують.

«Я глибоко обурена і засмучена тим, що ти тероризуєш моїх рідних, брешеш про них і про мене. Я вимагаю це припинити. А також знову здивована тим, що настільки низько ти падаєш. Я ще раз прошу, вже навіть вимагаю — припини піаритися на темі розлучення та дітей», — каже Олена.

Нагадаємо, Остапчук виступив із заявою після відвертого інтерв'ю Олени, в якій розповіла, як колишній чоловік хотів забрати дітей на початку війни та назвала його нинішню дружину «професійною коханкою» відомого політика.

Ще один гучний спалахнув навколо «Дизель Шоу», колишній співробітник звинуватив компанію в невиплаті зарплати.

https://www.instagram.com/olenavoychenko

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