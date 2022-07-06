«Найсмачніша закуска» від Лізи Глинської: відомий кулінар опублікувала перший за 4 місяці рецепт на своєму youtube-каналі
Переможниця та суддя кулінарного проекту «МайстерШеф» Ліза Глінська вирішила на радість своїх численних шанувальників відновити публікацію на youtube-каналі відеорецептів.
«Я не була з вами майже 4 місяці — з початку війни в Україні, моєї країни. Хоча я поки не можу повернутися до свого дому, я б дуже хотіла б продовжити ділитися з вами тим, що вмію робити найкраще — готувати», — звернулася вона до фоловерів.
А як перший рецепт запропонувала приготувати «найсмачнішу закуску» з грибів.
«Я обожнюю мариновані овочі, зокрема, грибочки, такі як печериці, гливи. Зараз це найсмачніша закуска, яка готується швидко і просто, а смачно… «, — вважає Ліза.
Для приготування знадобляться:
- 500 г грибів (шампіньйони або гливи)
- 20 г (1 ст. л без гірки) солі
- 50 мл (3 ст.л.) соняшникової олії
- 50 мл (3 ст.л.) соєвого соусу
- 20 мл оцту (4 ч. л.)
- лавровий лист
- 5−6 горошин чорного перцю
- 10 г цукру (½ ст.л.)
- 4−5 зубчиків часнику
- зелень (петрушка, кінза).
І якщо все необхідне у вас під рукою, можна починати приготування.
«Просто повторюйте за мною та насолоджуйтесь», — радить Ліза Глінська.
Дотримуючись поради телекулінара, деякі глядачі вже спробували приготувати таку закуску, і, схоже, залишилися дуже задоволені.
Нагадаємо, раніше кулінар відкрила секрети швидкого маринування кабачків — щоб вони були готові вже наступного дня.252
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