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«Найсмачніша закуска» від Лізи Глинської: відомий кулінар опублікувала перший за 4 місяці рецепт на своєму youtube-каналі

10:58 6 липня 2022
«Найсмачніша закуска» від Лізи Глинської: відомий кулінар опублікувала перший за 4 місяці рецепт на своєму youtube-каналі

Переможниця та суддя кулінарного проекту «МайстерШеф» Ліза Глінська вирішила на радість своїх численних шанувальників відновити публікацію на youtube-каналі відеорецептів.

«Я не була з вами майже 4 місяці — з початку війни в Україні, моєї країни. Хоча я поки не можу повернутися до свого дому, я б дуже хотіла б продовжити ділитися з вами тим, що вмію робити найкраще — готувати», — звернулася вона до фоловерів.

А як перший рецепт запропонувала приготувати «найсмачнішу закуску» з грибів.

«Я обожнюю мариновані овочі, зокрема, грибочки, такі як печериці, гливи. Зараз це найсмачніша закуска, яка готується швидко і просто, а смачно… «, — вважає Ліза.

Для приготування знадобляться:

  • 500 г грибів (шампіньйони або гливи)
  • 20 г (1 ст. л без гірки) солі
  • 50 мл (3 ст.л.) соняшникової олії
  • 50 мл (3 ст.л.) соєвого соусу
  • 20 мл оцту (4 ч. л.)
  • лавровий лист
  • 5−6 горошин чорного перцю
  • 10 г цукру (½ ст.л.)
  • 4−5 зубчиків часнику
  • зелень (петрушка, кінза).

І якщо все необхідне у вас під рукою, можна починати приготування.

«Просто повторюйте за мною та насолоджуйтесь», — радить Ліза Глінська.

Дотримуючись поради телекулінара, деякі глядачі вже спробували приготувати таку закуску, і, схоже, залишилися дуже задоволені.

Нагадаємо, раніше кулінар відкрила секрети швидкого маринування кабачків — щоб вони були готові вже наступного дня.

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