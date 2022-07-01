Переможниця і суддя кулінарного проекту «МайстерШеф» Ліза Глинська, яка раніше поділилася «швидким» рецептом маринованих помідорів, розповіла, як вона маринує кабачки, які вже готові наступного дня.

«Увечері готуємо, вранці вже їмо. Смачно, просто і корисно», — запевняє вона та додає, що такі кабачки смакують з різними гарнірами.

Складові: 1 кг кабачків або цукіні;

1 ст. л. солі (без гірки);

1 ч. л. цукру (без гірки);

4−5 зубчиків часника;

Кріп;

Лавровий лист;

1 ст. л. оцту.

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Приготування: Беремо 2 невеликі пакети, ставимо їх один в одний.

Кабачки миємо, нарізаємо на 8 частин і відправляємо у пакети.

Кріп нарізаємо не дрібними шматками та додаємо до кабачків

Додаємо нарізаний часник, а також лавровий лист, сіль, цукор і оцет.

Перемішуємо, залишаємо у холодильнику, періодично перемішуючи.

За 10−12 годин мариновані кабачки готові.

Раніше вона розповідала, як приготувати ну дуже «швидкі» мариновані кабачки, які можна їсти вже за 2−3 години.

Фото Лізи Глинської

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