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Увечері готуємо — вранці вже їмо: рецепт швидких маринованих кабачків від Лізи Глинської

11:19 1 липня 2022
Кабачки

Переможниця і суддя кулінарного проекту «МайстерШеф» Ліза Глинська, яка раніше поділилася «швидким» рецептом маринованих помідорів, розповіла, як вона маринує кабачки, які вже готові наступного дня.

«Увечері готуємо, вранці вже їмо. Смачно, просто і корисно», — запевняє вона та додає, що такі кабачки смакують з різними гарнірами.

Складові:

  • 1 кг кабачків або цукіні;
  • 1 ст. л. солі (без гірки);
  • 1 ч. л. цукру (без гірки);
  • 4−5 зубчиків часника;
  • Кріп;
  • Лавровий лист;
  • 1 ст. л. оцту.

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Приготування:

  • Беремо 2 невеликі пакети, ставимо їх один в одний.
  • Кабачки миємо, нарізаємо на 8 частин і відправляємо у пакети.
  • Кріп нарізаємо не дрібними шматками та додаємо до кабачків
  • Додаємо нарізаний часник, а також лавровий лист, сіль, цукор і оцет.
  • Перемішуємо, залишаємо у холодильнику, періодично перемішуючи.
  • За 10−12 годин мариновані кабачки готові.

Раніше вона розповідала, як приготувати ну дуже «швидкі» мариновані кабачки, які можна їсти вже за 2−3 години.

Фото Лізи Глинської

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