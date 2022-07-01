Увечері готуємо — вранці вже їмо: рецепт швидких маринованих кабачків від Лізи Глинської
Переможниця і суддя кулінарного проекту «МайстерШеф» Ліза Глинська, яка раніше поділилася «швидким» рецептом маринованих помідорів, розповіла, як вона маринує кабачки, які вже готові наступного дня.
«Увечері готуємо, вранці вже їмо. Смачно, просто і корисно», — запевняє вона та додає, що такі кабачки смакують з різними гарнірами.
Складові:
- 1 кг кабачків або цукіні;
- 1 ст. л. солі (без гірки);
- 1 ч. л. цукру (без гірки);
- 4−5 зубчиків часника;
- Кріп;
- Лавровий лист;
- 1 ст. л. оцту.
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Приготування:
- Беремо 2 невеликі пакети, ставимо їх один в одний.
- Кабачки миємо, нарізаємо на 8 частин і відправляємо у пакети.
- Кріп нарізаємо не дрібними шматками та додаємо до кабачків
- Додаємо нарізаний часник, а також лавровий лист, сіль, цукор і оцет.
- Перемішуємо, залишаємо у холодильнику, періодично перемішуючи.
- За 10−12 годин мариновані кабачки готові.
Раніше вона розповідала, як приготувати ну дуже «швидкі» мариновані кабачки, які можна їсти вже за 2−3 години.
Фото Лізи Глинської149
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