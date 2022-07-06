Надходять дивні SMS зі «смішною» сумою пенсії: у ПФУ пояснили, що робити пенсіонерам, коли не працює портал фонду

Попри те, що перерахунок пенсій та соцвиплат здійснюється в автоматичному режимі, у деяких українців є причини доповнити свою пенсійну справу новими документами, які, на їхню думку, можуть вплинути на розмір пенсії.

При цьому люди часто скаржаться, що не працює портал ПФУ та, відповідно, особистий кабінет на ньому.



Тому подати заяву та документи до неї на перерахунок суми пенсії неможливо. Потрібні для цього поля є неактивними.



До того ж останнім часом деяким українцям почали приходити дивні SMS з крихітною сумою пенсії — як глузування з людей у віці, у яких навіть не завжди є доступ до інтернету.

Проте співробітники фонду наполегливо рекомендують скористатися особистим кабінетом. А у виняткових випадках — звертатись на гарячу лінію фонду.



«З питань розміру пенсійної виплати радимо звернутися за консультацією на гарячу лінію контакт-центру Пенсійного фонду України 0−800−503−753, 044−281−08−70, 044−281−08−71, надавши більше даних про одержувача».



Також пропонуємо ознайомитись із переліком сервісних центрів головних управлінь Пенсійного фонду України, куди можна звернутися за вирішенням Вашого питання, за посиланням", — йдеться у повідомленні фонду.

Важко зрозуміти, наскільки реалістичними є такі рекомендації та наскільки вони здійсненні.

Фото Pixabay

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