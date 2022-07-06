Завжди підгодовую так кабачки в липні, і вони рясно плодоносять без зупинки (відео)

Відомо, що для активного росту та розвитку рослин їх необхідно підгодовувати. При цьому у якості добрив можна використовувати не тільки покупні мінеральні підживлення, а й органічні речовини, вважають автори популярного youtube-каналу про садівництво та городництво.

Рекомендоване ними підживлення — натуральне та органічне, воно прискорює зростання рослин, їх стійкість до хвороб та негативних погодних умов, покращить цвітіння та плодоношення.

Крім того, дане підживлення дасть всі необхідні рослині мікро- та макроелементи для повноцінного розвитку культури. Зокрема вони рекомендують використовувати гранульований кінський гній. Також можна взяти коров'ячий або пташиний.

Про те, як готувати підживлення, дивіться на відео.

Зазначимо, що, на думку багатьох дачників, це підживлення — одне з найпопулярніших добрив, яке підходить для більшості видів рослин. Удобрюючи ним ґрунт, можна досягти підвищення його родючості та отримання хорошого врожаю різних культур.

Оскільки кінський корм складають зернові та трави, то перероблені рослинні компоненти містять важливі та корисні мікроелементи в концентрованому вигляді:

азот;

калій;

кальцій;

фосфор.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розкрили прості секрети чудового врожаю кабачків, один із яких — тепла вода при поливі!

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