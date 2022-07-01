7 липня 2022

Якось східний правитель вирішив випробувати своїх придворних, щоб дізнатися, хто з них здатний обійняти важливу державну посаду.

- У мене є для вас непросте завдання. Хотілося б знати, хто зможе її вирішити.

Він підвів присутніх до величезного замку на дверях, такого величезного, якого ще ніхто з присутніх ніколи не бачив.

- Хто з вас зможе його відкрити? — запитав він їх.

Хтось з придворних відразу зізнався, що їм це не під силу. Інші, ті, котрі всіма вважалися мудрими, стали уважно роздивлятися замок. Однак і вони невдовзі змушені були зізнатися, що його відкрити не зможуть. Почувши відповідь наймудріших, іншим придворним нічого не залишалося, як заявити за ними, що це завдання надто важке для них.

Лише один хлопець підійшов до замка. Він уважно його оглянув, потім обережно обмацав і, нарешті, одним ривком смикнув його. І замок відкрився! Виявилося, що він був просто не повністю зафіксований.

Тоді правитель оголосив:

- Ти отримаєш місце при дворі, тому що покладаєшся не тільки на те, що бачиш і чуєш, а сподіваєшся на власні сили і не боїшся спробувати.

Ось і у житті багато хто з нас часто боїться очима. І через це втрачаєть масу можливостей, так і не спробувавши, не випробувавши себе, будучи впевненими у тому, що все одно нічого не вийде.

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.