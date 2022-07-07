Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні розповів про Харків, який постійно обстрілюють рашисти, де ракетним ударом був зруйнований педагогічний університет — головний корпус, лекторії, університетський музей, наукова бібліотека.

«Це з точністю до 100% характеризує російське вторгнення. Якщо давати визначення тому, що таке варварство, цей удар підходить найбільше. Тільки ворог цивілізованості й людяності може робити такі речі — бити ракетами по університету, по педагогічному університету», — сказав він у своєму черговому відеозверненні.

Нагадаємо, що російська ракета поцілила у будівлю вночі 6 липня. Будівля зазнала значної руйнації, загинов сторож.

Фото Харківської прокуратури

Фото Харківської прокуратури

Володимир Зеленський також зазначив, що ЗСУ, отримавши артилерію від західних партнерів, завдають відчутних ударів по ворогу: «Її точність справді така, як потрібно. Наші оборонці завдають дуже відчутних ударів по складах та інших точках, які важливі для логістики окупантів. І це суттєво знижує наступальний потенціал російської армії. Втрати окупантів з кожним тижнем тільки зростатимуть, як і ускладненість їм постачання».

Він повідомив, що українські воїни наразі просуваються на кількох тактичних напрямках, зокрема, на півдні — на Херсонщині, у Запорізькій області.

«Ми не віддамо нашу землю — уся суверенна територія України буде українською. Люди мають про це знати. Тому, якщо у вас є можливість говорити з людьми на півдні нашої держави — з Херсоном, Генічеськом, Бердянськом, Мелітополем та іншими містами й селами, — поширюйте, будь ласка, там правду», — сказав він та додав: «Використовуйте будь-яку можливість, щоб сказати людям в окупованих районах, що ми про них памʼятаємо і за них ми боремося. Боремося за весь наш південь, за весь український Донбас — там зараз найбільш жорстоке протистояння біля Слов’янська й Бахмута. Боремося за Харківщину. Хай окупанти не думають, ніби їхній час на цій землі — довгий, а перевага їхньої артилерії — вічна».

За словами президента, кожен російський убивця, кат і гвалтівник, які прийшли на нашу землю, будуть відповідати. І неважливо, скільки часу на це знадобиться — спокою не буде нікому.

Раніше Зеленський заявляв, що російські окупанти спеціально роблять «перерви» у ракетних ударах по населених пунктах нашої країни, щоб частина українців почувала себе тривожно через «незвичну» тишу.

Фото Офісу президента

501

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter