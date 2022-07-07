Заробляли мільйони на розмитненні авто: на Львівщині силовики прикрили злочинну схему на митниці

Співробітники СБУ викрили злочинне угруповання, яке «заробляло» мільйони на пільговому розмитненні імпортних автомобілів.

До складу угруповання входили чиновники Львівської митниці, троє брокерів та громадяни Євросоюзу.

Вони ввозили машини в Україну «зеленим коридором» та підробляли документи для постановки автомобілів на облік без зняття їх з іноземної реєстрації, повідомили в СБУ.

За суму від 500 до 1000 дол США ділки гарантували створення «зеленого коридору» на переміщення авто із-за кордону та підробляли документи для постановки автівки на облік без попереднього зняття з іноземної реєстрації.

Наступним етапом було безперешкодне митне оформлення — цю послугу зловмисники надавали за 50−150 дол США.

Під час обшуків правоохоронці виявили чорнову бухгалтерію з доказами протиправної діяльності та кошти — 1,2 млн в гривневому еквіваленті.

Наразі п’ятьом учасникам угруповання повідомлено про підозру.

За такою схемою на територію нашої країни в'їхало понад 40 тисяч транспортних засобів з іноземною реєстрацією.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні знову стягуються податкові мита та ПДВ при ввезенні транспортних засобів з-за кордону. Нульову розмитнення пропонують залишити лише для учасників бойових дій та українців, які втратили машину через війну.

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