Врятуйте капусту від попелиці, блішок та слимаків за допомогою оцту: як готувати робочий розчин та проводити обприскування (відео)

Капуста — одна з найбільш шкідників, що найбільше піддаються нападу, культура, тому до справи її порятунку потрібно підходити з особливою ретельністю.

Багато садівників віддають перевагу народним методам турботи про свої рослини, тому часто як боротьба зі шкідниками вибирають такий спосіб, як обприскування овоча оцтом.

Способи розведення оцту для обприскування капусти

Оцет, як і есенцію, розводять у воді. Відрізняється лише дозування, т.к. есенція має набагато більшу концентрацію.

Для посилення позитивних ефектів вітається додавання відварів різних цілющих трав. Застосовувати розчини оцту потрібно з обережністю.

Уникайте потрапляння розчину на відкриті ділянки шкіри, в очі та на слизову оболонку — дотримуйтесь техніки безпеки.

Ефективність обробки городу оцтом

Оцет та оцтова есенція не випадково користуються великим попитом на ринку товарів для саду та городу.

Обробляти рослини оцтом не лише можна, а й потрібно. Своєчасне застосування розчину здатне творити справжні дива. Оцет — справжній захист урожаю.

Великим плюсом є ціна цієї речовини.

Обробка капусти оцтом від гусениць

Гусінь капустниць приносять капусті непоправну шкоду. По-перше, стадія гусениці в житті метелика потребує багато ресурсів, тому ці шкідники ненажерливі. По-друге, гусениці залишають на капустяних листках токсичні виділення. Оцет відлякує метеликів та знищує гусінь.

Обприскування попелиці розчином оцту

Напасть у вигляді сірої попелиці дуже неприємна, але оцет допоможе успішно боротися й з цими комахами. Попелиця харчується соком капусти, що досить швидко виснажує цей овоч, до того ж добре зливається за кольором. Важливо пам'ятати, що активізація попелиці посідає липень. Потрібно обробити капусту оцтовим розчином: на 10 літрів теплої води припадає 1 столова ложка кислоти.

Як позбутися блішок, застосовуючи оцтовий розчин

Хрестоцвіта блішка по праву є найстрашнішим ворогом капусти. Як дрібні, так і дорослі особини здатні занапастити навіть найсильніші види цього овочу. Блішки мають настільки дрібний розмір, що майже непомітні людському оку. До того ж, хрестоцвіті блішки дуже стрибучі. Варто також зауважити, що ці комахи розмножуються практично блискавично, тому вирішити цю проблему потрібно максимально швидко.

Позбутися блішок можна шляхом приготування нескладного складу. Принцип виготовлення розчину дуже простий: у 10 літрах теплої води розчиняється 1 склянка оцту 9%. Листя краще обприскувати при достатньому світлі. Для досягнення найкращого результату рекомендується також полити коріння. Слід зауважити, що обприскати капусту від блішок можна з використанням оцтової есенції. Для цього в тарі з 10 літрами теплої води розчиняються 2 столові ложки есенції. Розчином полити капусту із лійки.

Боротьба зі слимаками

Якщо ви власник ділянки з вологою землею, то великий шанс зараження капусти слимаками, які люблять подібні умови. Обробляти капусту від слимаків рекомендується вранці або пізно ввечері, коли вони сидять на листі. Для розробки розчину потрібно корінь валеріанки, оцет 9% і 2 л води. Спочатку потрібно приготувати відвар із кореня і дати йому настоятися протягом 11−12 годин. Потім розвести 15 мл розчину та отриманий відвар у воді. Готовим складом обприскати капусту із пульверизатора.

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