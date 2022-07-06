Свято Івана Купала: чому прийнято стрибати через багаття та в чому таємниця квітки папороті

Свято Івана Купала традиційно відзначають у ніч з 6 на 7 липня. Воно має язичницьке коріння, але водночас збігається з християнським святом. 7 липня — Різдво Іоанна Хрестителя.

Головними елементами улюбленого в народі свята є прикраса деревця «Купала» та хороводи навколо нього, плетіння вінків, пускання їх на воду, ворожіння на нареченого, спалювання опудал «Марени» та «Купали», розведення магічного вогню, пошук квітки папороті.

Вважається, що ніч з 6 на 7 липня одна з наймагічніших ночей у році. На землю виходить усяка нечисть, а в лісі — зацвітає папороть.

Квітку щастя зазвичай шукали у хащах лісу. Згідно з повір'ям, той, кому у купальську ніч пощастить її знайти, зможе не тільки розуміти мову тварин, птахів, дерев, завоює найкрасивішу та найрозумнішу дівчину, але ще побачить сховані в землі скарби. Папороть з таємничою квіткою мала дістатись найсміливішому.

На Івана Купала було заведено стрибати через багаття, щоб перевірити на міцність стосунки. Молода пара бралася за руки та стрибала через вогонь. Якщо під час стрибка вона не розтулила рук, то союз буде довгим.

Вогнища цієї ночі палили ще й тому, що вважалося, що так можна відлякати нечисть.

У цей час також збирали трави, оскільки вважалося, що вони набувають цілющої сили. Крім того, 7 липня цілющою ставала і вода, тож треба було викупатися.

Дівчата у свято традиційно ворожили на нареченого та майбутнє. Найпопулярнішим було ворожіння на вінку.

Вранці дівчата плели вінки, а вночі пускали їх по воді, поставивши свічку у центр. Чим далі пропливе вінок, то швидше дівчина вийде заміж. Чим довше горітиме свічка в центрі, тим довше житиме власниця вінка. Якщо ж вінок потоне, нічого доброго цього року не варто чекати.

Нагадаємо, нещодавно християни відзначили одне з дванадцяти головних православних свят — Трійцю. Про історію та значення свята у матеріалі «ФАКТІВ».



Фото Pixabay

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