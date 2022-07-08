«Зливав інформацію про українських військових та розташування ППО»: депутат виявився зрадником

Запорізька обласна прокуратура повідомила про підозру 43-річному уродженцю Бердянська Андрію Сігуті. Йому інкримінують колабораціонізм та державну зраду. Відповідну підозру опублікували на сайті Офісу генпрокурора. З матеріалів справи відомо, що дана особа — депутат та заступник голови Мелітопольської районної ради восьмого скликання. Він обирався від партії «Опозиційна платформа — За життя».

«Не пізніше 23 березня Андрій Сігута встановив контакти з представниками рф і отримав завдання по з’ясуванню місць дислокації підрозділів Збройних Сил України, військової техніки та зброї. Також він повинен був підбирати потенційних інформаторів серед жителів Запорізької області. Для обміну інформацією депутат використовував WhatsApp та Telegram, зареєструвався на ім’я АндрейDZ. Андрій Сігута поширював серед місцевих жителів російський номер телефону, куди пропонував надсилати дані про місцезнаходження українських військових, техніки та зброї, розташування систем ППО на території міста та району. Зокрема, таку інформацію йому надали 1 та 9 квітня».

Крім того, депутат-зрадник добровільно зайняв посаду виконуючого обов’язки голови незаконного органу влади — «военной гражданской администрации Мелитопольского района». А після того заступив на посаду голови вказаного незаконного органу влади, яку обіймає до теперішнього часу. На новій посаді 20 квітня Сігута призначив голову незаконного органу влади «Терпеньевской сельской администрации», а 10 червня — голову «Приазовской сельской администрации».

Слідчі СБУ виписали підозрюваному повістку на допит на 11 та 12 липня у місті Запоріжжі. Якщо ж злочинець не з'явиться, його судитимуть заочно.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помічник народного депутата України виявився агентом ФСБ.

989

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter