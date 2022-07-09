У суботу, 9 липня, київське «Динамо», яке зіграло внічию з «Янг Бойз» (0:0), проведе останній благодійний матч у Швейцарії. Суперником підопічних Мірчі Луческу на стадіоні «Герзаг» в Еммені стане «Люцерн», який єдиний раз ставав чемпіоном країни 33 роки тому.

Минулого сезону підопічні 47-річного ліхтенштейнця Маріо Фріка посіли в чемпіонаті Швейцарії передостаннє, 9-е, місце і змогли зберегти прописку в елітному дивізіоні лише завдяки виграшу в перехідних поєдинках у «Шаффхаузена» (2:2 та 2:0). Щоправда, у Кубку Швейцарії суперник киян дійшов до півфіналу, де лише у серії пенальті (ігровий час — 2:2) поступився майбутньому володареві трофею «Лугано» — 3:4.

У рамках підготовки до нового сезону, що стартує 16 липня, люцернці провели спаринги з «Вінтертуром» (2:1), австрійським «Райндорф Альтах» (1:0) та «Вадуцом» з Ліхтенштейну (4:1).

Раніше суперники п'ять разів зустрічалися один з одним у товариських зустрічах: «Динамо» програло швейцарцям у 1987-му (3:5), перемогло суперника у 2013-му (3:2) та 2016-му (2:1), а зустрічі у 2018-го та 2021-го завершилися внічию (1:1 та 3:3).

Пряму відеотрансляцію поєдинку «Динамо» — «Люцерн» дивіться на сайті «ФАКТІВ» (початок — о 19:00) у цій новині.

Нагадаємо, що в рамках підготовки до матчів кваліфікації Ліги чемпіонів проти турецького «Фенербахче» (20 липня — у Лодзі та 27 липня — у Стамбулі) підопічні Мірчі Луческу 12 липня у Франції зіграють двома складами з «Ліоном» (о 19:00 та 22:00), а 15 липня у Бельгії проведуть спаринг проти «Антверпена» (о 21:00).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» у благодійному поєдинку у Швейцарії перемогло «Сьон» .

Фото ФК «Динамо»

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