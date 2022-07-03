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Що зробити з малиною після збирання врожаю, щоб наступного року вона вас знову порадувала ягодою

20:06 3 липня 2022
Малина

Досвідчені городники стверджують, що однією з підкормок, яку любить малина, є рисова вода. Дачники повинні знати, що, зібравши врожай літньої малини, кущі потрібно удобрювати, проте перед цим обрізати пошкоджені або слабкі пагони.

Поради та список робіт після збирання врожаю пропонують автори «Моя дача. Сад та город» .

Якщо на кущі виросло багато молодих та великих зелених гілок, то після збирання врожаю краще залишити по 8−10 на один корінь, а дрібні краще зовсім видалити.

Якщо садівник минулого сезону використовував органічне добриво, зокрема, гній, то цього року краще використовувати мінеральні добрива: внести під кожен кущ по 50 г суперфосфату і по 40 г сульфату калію.

Після збирання врожаю літньої малини не слід забувати про поливання кущів — його можна припиняти перед початком заморозків. Зазвичай поливають малину раз на 7−10 днів по 30−40 літрів на кожну рослину або вдвічі менше, якщо кущ молодий. Малину краще поливати не під корінь, а за 30−40 см від пагонів.

Коли малина зібрана, потрібно подумати і про те, щоб на кущах не було грибкових спор та бактерій. Для цього кущі обприскують одновідсотковим розчином бордоски. Найкраще це робити у серпні, двічі, з інтервалом у 14 днів.

Також важливо прибрати з-під кущів опале листя і замульчувати коріння. Це можна зробити скошеною травою, торфом або соломою, попередньо розпушивши ґрунт.

До речі, у червні, коли проріджують малину, рекомендують на 10−15 см зрізати верхівки кущів.

Фото Pixabay

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