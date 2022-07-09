Соус з порічок до м’яса: раз приготуєте і більше не зможете від нього відмовитись
Не дивуйтесь — на зиму із порічок можна приготувати не тільки варення, желе чи компот, а й пряний соус. Чудове поєднання кислого смаку із солодким і пряним ідеально пасує до м'яса, сирів та паштетів. А ще, за словами кулінарки Лариси Павлюк, вас втішить його гарний та насичений колір.
Інгредієнти:
500 г порічок,
8 — 10 ст. л. цукру,
цибулина,
1 ч. л. сушеного імбиру в порошку,
½ ч. л. солі,
2/3 ч. л. подрібненої гострої паприки (чилі),
2/3 ч. л. меленого чорного перцю,
4 ст. л. яблучного оцту.
Приготування:
Порічки помити, вибрати гілочки. Цибулю з перцем чилі посікти. У каструлі
змішати порічки, цибулю, цукор, оцет і спеції. Довести до кипіння, варити, доки соус загусне. Скуштувати, якщо треба присмачити сіллю. Соус розлити у стерилізовані банки й закрутити.
Стерилізувати 15 хв.
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