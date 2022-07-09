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Соус з порічок до м’яса: раз приготуєте і більше не зможете від нього відмовитись

20:50 9 липня 2022
Соус з порічки

Не дивуйтесь — на зиму із порічок можна приготувати не тільки варення, желе чи компот, а й пряний соус. Чудове поєднання кислого смаку із солодким і пряним ідеально пасує до м'яса, сирів та паштетів. А ще, за словами кулінарки Лариси Павлюк, вас втішить його гарний та насичений колір.

Інгредієнти:

500 г порічок,

8 — 10 ст. л. цукру,

цибулина,

1 ч. л. сушеного імбиру в порошку,

½ ч. л. солі,

2/3 ч. л. подрібненої гострої паприки (чилі),

2/3 ч. л. меленого чорного перцю,

4 ст. л. яблучного оцту.

Приготування:

Порічки помити, вибрати гілочки. Цибулю з перцем чилі посікти. У каструлі
змішати порічки, цибулю, цукор, оцет і спеції. Довести до кипіння, варити, доки соус загусне. Скуштувати, якщо треба присмачити сіллю. Соус розлити у стерилізовані банки й закрутити.

Стерилізувати 15 хв.

Раніше «ФАКТИ» писали про рецепти незвичних та незвичайних страв з сезонних ягід та фруктів.

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