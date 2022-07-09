Соус з порічок до м’яса: раз приготуєте і більше не зможете від нього відмовитись

Не дивуйтесь — на зиму із порічок можна приготувати не тільки варення, желе чи компот, а й пряний соус. Чудове поєднання кислого смаку із солодким і пряним ідеально пасує до м'яса, сирів та паштетів. А ще, за словами кулінарки Лариси Павлюк, вас втішить його гарний та насичений колір.

Інгредієнти: 500 г порічок, 8 — 10 ст. л. цукру, цибулина, 1 ч. л. сушеного імбиру в порошку, ½ ч. л. солі, 2/3 ч. л. подрібненої гострої паприки (чилі), 2/3 ч. л. меленого чорного перцю, 4 ст. л. яблучного оцту.

Приготування:

Порічки помити, вибрати гілочки. Цибулю з перцем чилі посікти. У каструлі

змішати порічки, цибулю, цукор, оцет і спеції. Довести до кипіння, варити, доки соус загусне. Скуштувати, якщо треба присмачити сіллю. Соус розлити у стерилізовані банки й закрутити.

Стерилізувати 15 хв.

Раніше «ФАКТИ» писали про рецепти незвичних та незвичайних страв з сезонних ягід та фруктів.



75

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter