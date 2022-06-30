Пряний вишневий соус до м’яса: ви будете просто у захваті

Ароматний, пряний соус відмінно підійде до м'яса або сирної тарілки. Спеції ідеально гармоніюють між собою, підтримуючи загальний смак ягідного соусу. Приготувати його, за словами кулінарки Ольги Черкевич, яка раніше поділилася рецептом шпинатних млинців, можна зі свіжої або замороженої вишні. Крохмаль додаємо за бажанням — соус виходить густим і без нього.

Інгредієнти:

1 л банка вишень без кісточки (600 — 700 г цілої),

8 ст. л. цукру,

1 ст. л. солі,

1 ч. л. меленої суміші перців,

1 ч. л. гострого червоного перцю,

1 пачка приправи Каррі (30 гр),

2 головки часнику,

1 ст. л. 9% оцту,

50 мл води,

2 ст. л. кукурудзяного крохмалю

Приготування:

Вишні без кісточки пробийте блендером. Додайте в сотейник вишню, цукор, сіль, спеції, подрібнений часник і оцет. Готуйте на повільному вогні, помішуючи 30 хвилин.

Розведіть крохмаль у воді, додайте до соусу, проваріть ще 5 — 7 хвилин. Розлийте соус по невеликих банках, законсервуйте.

Приблизний вихід вишневого соусу — близько 550 — 600 мл.

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