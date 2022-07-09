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Чоловіки оцінять: готуємо яловичий язик по-кавказьки

17:19 9 липня 2022
Яловичий язик по-кавказьки

Відомий кулінарний ресурс, який раніше запропонував рецепт кави по-іспанськи, «Кухни народов мира» опублікував рецепт чудової м'ясної закуски, яку насамперед оцінять чоловіки.

Складові:

• яловичий язик — 2 кг
• гриби — 600 гр
• цибуля — 2 шт
• вершкове масло — 30 гр
• волоські горіхи — 2 склянки
• часник — 2 зубчики
• сметана — 2 склянки
• зелень петрушки — пучок

Приготування:

1. Язик вимити, варити у підсоленій воді 1,5 год. Очистити, нарізати скибочками.

2. Гриби нарізати, цибулю та часник очистити. Цибулю нарізати кільцями, часник пропустити через прес. Цибулю спасерувати на вершковому маслі.

3. Приготувати сметанний соус. Горіхи подрібнити, розтерти з часником. На сковороду з цибулею викласти сметану, додати горіхи з часником. Посолити, поперчити, перемішати добре. Тушкувати 10 хв.

4. У гарячий соус додати нарізаний язик, тушкувати 7 хв. Викласти скибочки язика на тарілку по колу в кілька рядів, полити соусом, прикрасити зеленню.

Як писали «ФАКТИ», раніше кулінари поділилися рецептом салату «Орландо» з грибами та відвареним язиком.

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