10 липня 2022

Семюель Мур Волтон народився в березні 1918 року в Кінгфішері, США, в родині простого фермера. У роки Великої депресії він розвивав сімейний бізнес — доїв корів та розвозив молоко місцевим мешканцям. З успіхом закінчивши Міссурійський університет і набувши досвіду роздрібної торгівлі, він вирішив відкрити свій перший магазин низьких цін. Сталося це у 1945 році у місті Нью-порті, штат Арканзас.

Здавалося, все місто зібралося подивитися на презентацію «філії» нікому не відомої франчайзингової компанії Бен Франклін. І не тому, що таких маленьких магазинчиків ньюпортці в житті ще не бачили. Їм просто хотілося подивитись на сміливця, який ризикнув потягатися з самим містером Стерлінгом — власником єдиної в окрузі великої крамниці, повз яку не проходив жоден із 4 тисяч міських жителів. Того дня, подивившись на скромну церемонію відкриття крамниці, покупці звично потяглися до Стерлінга.

Початок виявився невдалим. І тоді Волтон зрозумів, що треба частіше … посміхатися. Особисто зустрічаючи на порозі відвідувачів, він спілкувався з ними так, ніби винятково задля цього відкрив свою крамничку. Сем міг довго говорити з кожним про все на світі, міг невтомно розповідати про однорічного сина Робсона, якого вже тоді мріяв зробити своїм наступником. І вже через рік похмурий Стерлінг поступився Сему Волтону пальму першості в міській торгівлі. Зібравши грошей, Уолтон придбав для своєї крамниці лоток з морозивом і вперше відчув смак справжнього успіху. Довгі черги дітлахів перед лотком приносили йому не менше задоволення, ніж не менш довгі черги до каси магазину.

У 1967 році Сем Волтон володів уже 24 магазинами, обсяг продажів у яких становив 12,7 мільйона доларів. Уолтон купив невеликий літак і самостійно керував ним, переміщаючись країною з інспекцією своїх володінь. У серпні 2019 року агенція Bloomberg назвала родину Уолтонів однією з найбагатших у світі, оцінивши її капітал у 190 мільярдів доларів. До речі, назву для своєї імперії Уолтон ще на початку задумав короткою через те, що замовляти короткі вивіски було дешевше, ніж довгі. І називалася ця імперія Wal-Mart.

Сема Уолтона називають «королем роздрібної торгівлі» кінця ХХ століття. Він зібрав величезну команду класних професіоналів і навіть видав книгу «Як я створив Wal-Mart». Він усе життя займався благодійністю, допомагав голодуючим та постраждалим від стихійних лих, приймав на роботу пенсіонерів. Незадовго до своєї смерті Сем Волтон так сформулював місію бізнесу: «Економити гроші людей, щоб вони могли жити краще…»

Сем Волтон помер 5 квітня 1992 року від мієломної хвороби. Він заповів свою частку в компанії дружині та чотирьом дітям. Роб Волтон став головою ради директорів компанії Wal-Mart. Джон був директором компанії до своєї смерті у 2005 році.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.