Огірки, томати та перець оживають після цього універсального підживлення — і рясно плодоносять без зупинки (відео)

Практично кожен дачник або власник присадибної ділянки вирощує перці, томати та огірки, які, як і інші культури, потребують підживлення.



Важливо знайти універсальний засіб, який підійде всім культурам одразу. Їм може стати препарат, що продається в аптеках, вважають автори youtube-каналу «Поради біолога». Йдеться про глюкозу та спосіб її застосування для рослин.

Давно відомо, що глюкоза служить джерелом енергії, яка потрібна рослинам для росту та утворення плодів. Вона також є учасником найважливіших біохімічних процесів, що протікають у рослинних клітинах. Глюкоза здатна зміцнити імунну систему, підвищити морозо- та посухостійкість, прискорити адаптацію після пересадки, допомогти відновитися після різних стресів, повернути листю насичений зелений колір, покращити врожайність та збільшити кількість плодів.

Глюкоза випускається в рідкому вигляді в ампулах або у таблетованій формі. Для приготування підживлення 1 мл 40-відсоткового препарату або 1 таблетку розчиняють у 1 літрі води.

Прихильникам натуральних підживлень досвідчені городники радять використовувати кінський гній. Також можна взяти коров'ячий або пташиний.

Фото Pixabay

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