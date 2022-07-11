«Вона буквально жила спортом і вміла зарядити цією енергією інших»: 20-річна Дар’я Курдель стала однією з жертв обстрілу рашистами Кривого Рогу

Внаслідок обстрілу армією рф житлових кварталів Кривого Рогу 9 липня загинула 20-річна спортсменка Дар'я Курдель. У той момент, коли рашисти обстріляли житловий квартал із реактивних систем залпового вогню «Торнадо», Дар'я зі своїм батьком тренувалася у дворі на спортивному майданчику. Місцеве видання gorsovet.com.ua повідомляє, що на момент приїзду «швидкої» дівчина ще була жива. У її батька, за інформацією видання, очевидці бачили поранення, а Даша сиділа біля паркану і була дуже блідою. Вже в лікарні з'ясувалося, що уламками у неї були пошкоджені життєво важливі органи. Дівчина померла у реанімації. За життя батька продовжують боротися лікарі.

У національному університеті «Одеська юридична академія» повідомили, що Дар'я Курдель була їхньою студенткою. Відомо також, що дівчина займалася танцями, була багаторазовою переможницею міжнародних змагань зі спортивних танців та тренером у студії пілона в районі Інгулець, яку заснувала разом із мамою.

— Даша була дуже талановитою та цілеспрямованою дівчиною, — розповіла «ФАКТАМ» мешканка Кривого Рогу Ірина, яка раніше займалася з Дар'єю танцями на пілоні. — Вона буквально жила спортом і вміла зарядити цією енергією інших. Війна застала Дашу вдома, у Кривому Розі. У середині березня в нашому місті було дуже неспокійно, і 16 березня Даша з мамою поїхали на західну Україну. Їхати їм не було до кого, а знайти орендоване житло не змогли. Тому якийсь час жили у шкільному спортзалі. Попри обставини, Даша із властивим їй оптимізмом розповідала, що не забуває про спорт. Записувала відео, як у спортзалі, де вони мешкали, робить розминку. Ще казала, що у Львові їм зустрілося багато чуйних добрих людей. Потім вони переїхали до Тернополя. А у травні повернулися додому до Кривого Рогу. Не можна було сказати, що в місті стало безпечно, але у нас багато хто з тих, хто виїжджав, повернулися, і продовжують повертатися. Люди просто не мають грошей так довго сидіти десь у західних регіонах. Тому на свій страх та ризик їдуть назад… Приїхавши додому, Даша повернулася до активних занять пілоном. Вона, як і всі ми, намагалася жити, щось планувала. І навіть не підозрювала, що її життя ось так обірветься.

На своїй сторінці в Instagram Дар'я писала, що після закінчення війни мріє багато подорожувати улюбленими українськими містами та прославляти нашу країну на світових чемпіонатах та міжнародних турнірах.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у квітні у Маріуполі під обстрілом загинули 14-річна чемпіонка України з важкої атлетики Аліна Перегудова та її мати.

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